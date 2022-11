Zweimal klar am Favoriten gescheitert - Niederlagen für Kaufbeurer Handballer

Sowohl die Handballerinnen der SG Kaufbeuren/Neugablonz als auch die Herren verlieren beim Aufstiegsaspiranten SC Unterpfaffenhofen/Germering.

Nichts zu holen gab es für die Erste Mannschaft der SG Kaufbeuren/Neugablonz beim SC Unterpfaffenhofen/Germering. Die Herren I von Trainer Dariusz Chryplewicz verloren 32:17 (17:6). Dabei waren sie chancenlos beim Landesligaabsteiger Unterpfaffenhofen/Germering.

Zwei Spieler ausgefallen

Obwohl die Gastgeber als klarer Favorit in die Partie gegangen waren, hatten es sich die Kaufbeurer ein wenig anders vorgestellt. Mit Niklas Klöck und Patrick Spitschan fehlten zwei wichtige Akteure, aber auch das kann keine Ausrede sein. Der SCU spielte druckvoll, hatte sich kämpferisch und mit schnellem Angriffsspiel gezeigt. Das Gegenteil war bei der SG der Fall. Sechs Tore in der ersten Hälfte (Pausenstand 17:6) sagen eigentlich schon alles aus.

"Mund abwischen"

Die zweite Halbzeit war dann zwar ein wenig besser und wurde von der SG offener gestaltet, doch an der hohen 17:32-Niederlage gab es nichts mehr zu rütteln. „Mund abwischen und im Heimspiel kommenden Samstag eine Reaktion zeigen“, so die Worte von Abteilungsleiter Werner Schenk nach dem Spiel. Gegner nächstes Wochenende ist der Tabellenvierte HSG Isar-Loisach. Die Schmuckstädter sind dagegen auf den sechsten Rang abgerutscht. Für Kaufbeuren spielten: Aponyi, J. Köck (beide Tor); Heil 2, R. Haggenmüller 1, Bartelt 2, Dreher 3, Sagner, Ahic 2, Kinberger 1, Konstantin 1, Seidel 2, Balkow 3, Mrklas.

Damenmannschaft mit demselben Problem

Auch bei den Damen der SG lief es nicht erfolgreich: Sich der Außenseiterrolle bewusst wollte das Team beim SC Unterpfaffenhofen/Germering befreit aufspielen. Die Ansprache des Trainers vor dem Spiel war deutlich: schnell spielen, aus der zweiten Reihe werfen und vor allem Spaß haben. Die Voraussetzungen waren gut, denn die Bank war voll, und im Abschlusstraining am Freitag hatte der Fokus vor allem beim Werfen von allen Positionen gelegen. Zwar deutete es sich schon früh an (2:8/15. Minute), dass das Ergebnis deutlich ausfallen wird, aber die Körpersprache der Mädels blieb weiter positiv. Vor allem im Vergleich zum vorigen Spiel wurde sich gegenseitig aufgebaut und motiviert, von allen Positionen wurde der Weg zum Tor gesucht, auch die schmerzlich vermissten Würfe aus dem Rückraum waren endlich wieder da. Die Abwehr in der ersten Hälfte war aggressiv und stand sicher. Dennoch war die SG bei der Schnelligkeit und Wendigkeit der Gastgeberinnen öfters einen Schritt zu langsam. Mit einem 7:14 ging es dann in die Halbzeit.

Fehlende Luft am Ende

Die Würfe der SG-Frauen waren gut, aber gingen oft knapp am Tor vorbei oder wurden von der Torhüterin entschärft. Und dann funktionierten die Spielzüge nicht mehr: Entweder wussten die eigenen Spielerinnen nicht, was zu tun ist, oder die Oberbayerinnen störten erfolgreich. Dennoch waren die Worte von Trainer Kuba Mrklas in der Pause positiv: „14 Tore zu bekommen, ist vollkommen okay, sieben Tore zu werfen dagegen einfach zu wenig. Weiter den Weg aufs Tor suchen, den Kopf nicht hängen lassen und sich selber nicht aufgeben.“ Die zweite Hälfte startete ähnlich wie die erste, mit dem Unterschied, dass sich jetzt recht schnell die fehlende Luft bemerkbar machte. Zu viele technische Fehler, zu viele Ballverluste, fehlende Kondition und Schnelligkeit führten am Ende dazu, dass die SG-Damen mit einer deutlichen 17:29-Niederlage die Heimreise antreten mussten.

Für die SG spielten: Kinberger, Möller (beide Tor); Mayr (2), Keller, Kerler (3/1), Warholak(6), Schober, Seidler (4), Nowak (1), Weiss (1).

A-Jugend gewinnt deutlich

Das Spiel der Zweiten Herrenmannschaft beim TSV Murnau fiel aus und wird auch nicht mehr nachgeholt. Damit gehen die beiden Zähler nach Murnau. Die männliche A-Jugend kanzelte den TSV Partenkirchen mit 47:18 (23:11) ab und führt weiterhin mit 8:0-Punkten die Tabelle der ÜBOL an. Die männliche B-Jugend verlor ihre Partie gegen den SC Weßling mit 23:31. Dagegen gewann die weibliche B-Jugend gegen den TSV Pfronten mit 19:7.