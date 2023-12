Zwischen Jugend-Ansturm und Durchhalte-Modus - DJK Kaufbeuren im Aufwind

Nachwuchsteams der DJK Kaufbeuren erleben starken Zuwachs, doch die Hallensituation limitiert vieles. Ein Jahr muss noch überbrückt werden.

01.12.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Der Basketball-Boom nach dem sensationellen WM-Titel der deutschen Nationalmannschaft in diesem Jahr hat auch das Allgäu längst erreicht – deutlich spürbar bei den Korbjägern der DJK Kaufbeuren. „Wir haben einen enormen Zulauf an Kindern und Jugendlichen, das ist wirklich der Wahnsinn“, berichtete Vereinsvorsitzender Michael Barnsteiner auf der Generalversammlung.

Drei Jugendteams - und es könnten mehr sein

So platzten die drei Jugendteams, die es in der laufenden Saison bei der DJK gibt – die U14, U16 und U18 – aus allen Nähten. „Leider können wir seit Wochen niemand mehr aufnehmen, weil uns die Hallenzeiten nicht zur Verfügung stehen und die Mannschaften teilweise gemeinsam trainieren müssen.“ Hintergrund ist, dass die Schraderhalle als Trainings- und Heimspielstätte der DJK derzeit neugebaut wird und voraussichtlich erst zu Beginn der nächsten Saison bezogen werden kann. „Die Zusammenarbeit mit der Stadt bei diesem Neubau ist ganz hervorragend. Wir sind regelmäßig im sehr guten Austausch mit den Verantwortlichen“, sagt Barnsteiner.

Die aktuelle Spielzeit müsse noch mit gemeinsamen Kräften überbrückt werden, was eine gewisse Flexibilität erfordere, da die Trainingsmöglichkeiten begrenzt seien. „Unsere Trainer machen hier allerdings einen großartigen Job und so werden wir das nach der Pandemie auch noch meistern. Es ist alles auf einem guten Weg“, freute sich der Vereinschef.

"Rosigen Zeiten entgegen"

Ähnlich beschrieb auch Basketball-Abteilungsleiter Isidoro Peronace die Situation: „Wenn die neue Halle erst mal steht, werden wir sehr glücklich sein, das vereinfacht etliches. Die Stadt erfüllt uns hier wirklich viele Wünsche.“ Dann werde man auch dem neuerlichen Wachstum der Sportart wieder gerecht werden können. Erstmals seit vielen Jahren hat die DJK in dieser Spielzeit wieder drei Nachwuchsmannschaften um Jugend-Cheftrainer Alex Susock an den Start geschickt. „Es fällt zurzeit enorm schwer, die Jugendlichen, die mit dem Sport anfangen möchten, vorerst noch vertrösten zu müssen. Aber die Entwicklung an sich ist natürlich äußerst erfreulich und wir blicken rosigen Zeiten entgegen“, meint Peronace.

Warteliste bei den Volleyballern

Ebenfalls mit Wartelisten müsse man derzeit bei den Volleyballern der DJK arbeiten, berichtete Abteilungsleiterin Verena Siegel: „Es gibt reichlich Anfragen, doch wir sind momentan in allen Mannschaften und Trainingsgruppen voll und können sie daher nicht alle bedienen. Wir hoffen da auch sehr auf die neue Halle demnächst.“ Daneben hob sie den beachtlichen dritten Platz von 17 Teams der U14-Mädchen in der Eichenkreuz-Runde hervor. Bei den Neuwahlen des Vorstands wurde Siegel als Abteilungsleiterin ebenso im Amt bestätigt wie Peronace für den Basketball. Dies galt auch für alle übrigen Vorstandsämter – mit einer Ausnahme: Die neue Jugendleiterin der Volleyballer ist Sabine Gabler, die Linda Luxenhofer in dieser Position ablöst.

Finanzen in "hervorragenden Zustand"

Den Finanzen des Vereins bescheinigte Kassier Marcel Jutzi einen „hervorragenden Zustand – so gut wie noch nie, seitdem ich dieses Amt übernommen habe.“ Das führt er vor allem auf die Corona-Hilfen durch den Freistaat Bayern zurück. Doch längst zögen die Ausgaben nach der Pandemie wieder ordentlich an. Daher solle man sich an den noch vorhandenen Puffer nicht allzu sehr gewöhnen. „Das kann schon bald wieder ganz anders aussehen“, ergänzte Jutzi. Dennoch gilt für die DJK, dass sie so gut aufgestellt ist wie lange nicht mehr – sei es in Sachen finanzieller Mittel oder Nachwuchs in den Jugendteams. Wenn ab der nächsten Saison dann die neue Schraderhalle hinzukommt, könnte der Verein längerfristig rosigen Zeiten entgegenblicken.