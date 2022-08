Zwischen Vorfreude und Personalnot - der BSK vor dem nächsten Spiel

der FC Buchloe gastiert beim BSK Neugablonz. Doch die Schmuckstädter pfeifen personell aus dem letzten Loch. Ein Spiel mussten sie schon absagen.

19.08.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Einen weniger holprigen Saisonstart hätte sich sicherlich der BSK Olympia Neugablonz, frisch abgestiegen in der Kreisliga, gewünscht. Am vergangenen Wochenende musste gar das Spiel bei der DJK SV Ost Memmingen verschoben werden. Es wird nun kommenden Mittwochabend nachgeholt. Neugablonz hatte für das Match keine elf Spieler zusammenbekommen.

Ausgedünnter Kader

Neben gesperrten und verletzten Spielern sind es vor allem viele Urlauber, die für eine extreme Ausdünnung des Kaders sorgen. „Bei Fendt ist gerade Betriebsurlaub“, erklärt Vereinsvorsitzender Georg Steiner. Auch Cheftrainer Dragan Lazic war in den zurückliegenden Tagen nicht anwesend, steht inzwischen in den Übungseinheiten aber wieder auf dem Platz. Am kommenden Wochenende will der BSK aber definitiv antreten, auch wenn noch unklar ist, mit welcher Mannschaft das passieren soll. Dann nämlich steht das Derby gegen den FC Buchloe am Samstag ab 15.30 Uhr im Waldstadion an.

Stotternder Start

Normalerweise wäre der BSK klarer Favorit, doch angesichts der Umstände kann es ein Duell auf Augenhöhe werden. Der FCB ist mit einer Niederlage und einem Remis gestartet und somit Elfter – rangiert zwei Plätze vor dem BSK. Im Waldstadion spielen dann die beiden einzigen Mannschaften der Kreisliga Allgäu Mitte gegeneinander, die bisher noch kein eigenes Tor geschossen haben. Trotz des ausbaufähigen Starts ist Steiner aber noch nicht bange. „Wenn wir komplett sind, dann haben wir in jedem Fall eine schlagkräftige Truppe beisammen.“ Doch bis der BSK komplett ist, kann eben noch ein bisschen Zeit vergehen. Und mit Stöttwang wartet am letzten August-Freitag bereits der nächste Gegner, den es eigentlich auf jeden Fall zu schlagen gilt.

Etwas besonderes für den FC Buchloe

Mit den Neugablonzer Personalsorgen nicht befasst hat sich indes der FC Buchloe. „Wir haben noch nie zu sehr auf den Gegner geschaut“, erklärt Tim Berndes, Zweiter Vorsitzender beim FCB. In Buchloe herrscht derweil bloße Vorfreude auf das Match im Waldstadion. „Natürlich ist das etwas Besonderes. Noch vor ein paar Jahren, hätte niemand gedacht, dass wir in einer Liga mal gegen Neugablonz spielen“, meint Berndes. Entsprechend sei das kommende Match auch Lohn für die geleistete Arbeit.