Marina Metze und Stefan Suppes wohnen in einer WG in der ehemaligen Landeszentralbank in der Ganghoferstraße. Was die besondere Atmosphäre des Hauses ausmacht.

27.08.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Vergoldete Handläufe im Treppenhaus, steinerne Rundbögen an der Eingangspforte und eine kaputte Spülmaschine – eine fast ganz normale WG also. Früher war es Lager für riesige Mengen an Bargeld, heute hat das Gebäude der ehemaligen Landeszentralbank in Kaufbeuren eine neue Funktion bekommen. Im obersten Stockwerk des stattlichen Hauses in der Ganghoferstraße 4 ist eine Wohngemeinschaft eingezogen.