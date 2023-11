Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU) über Migrationsgipfel: "Wie auf einem Basar"

Der Vorsitzende des schwäbischen Städtetags kritisiert, dass Kommunen in Berlin nicht am Tisch saßen. Über andere Beschlüsse ist er erleichtert.

07.11.2023 | Stand: 12:13 Uhr

"Das lässt mich ratlos zurück", sagt Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse ( CSU). Er ist Vorsitzender des schwäbischen Städtetags und ärgert sich nach dem Migrationsgipfel von Bundesregierung und Ländern in Berlin, dass Vertreter von Kommunen nicht mit am Verhandlungstisch saßen. "Diese Art und Weise können wir nicht akzeptieren, ich finde das völlig unangemessen", kritisiert der Oberbürgermeister.

Die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) hatten am Montagabend bis in den frühen Morgen hinein verhandelt. Erst um 2.45 Uhr war die Sitzung beendet. Die Politiker verständigten sich dabei unter anderem auf eine Finanzierung in der Asylpolitik. Demnach solle es nun ein sogenanntes "atmendes System" geben. Der Bund werde künftig 7500 Euro pro Flüchtling und Jahr zahlen. Die Länder hatten 10.000 Euro gefordert - der Bund wollte zunächst 5000 Euro geben.

Migrationsgipfel: Was bedeuten die Ergebnisse für die Kommunen?

Grundsätzlich befürworte er das "atmende System", sagt Bosse. Ob die 7500 Euro jedoch reichen, bezweifelt er. Es sei äußerst schwierig, eine Summe genau zu beziffern, die für Geflüchtete bei den Kommunen anfällt. Die Verhandlungen von Bund und Ländern erinnerten an einen Basar, kritisiert Bosse. Er sagt, die geforderten 10.000 Euro seien aber wohl ein besserer Annäherungswert gewesen als die jetzt vereinbarte Summe.

Schwierig für Kommunen sei vor allem, dass durch die hohe Zahl an Geflüchteten enorme Folgekosten entstehen. Dazu gehöre etwa ein gestiegener Bedarf an Kita-Plätzen, mehr Stellen in der Ausländerbehörde oder Angebote von Sprach- und Integrationskursen. "Was eine einzelne Person an Kosten auslöst, ist nur schwer zu beziffern", fasst der Kaufbeurer OB seinen Standpunkt zusammen.

Asylpolitik - Was folgt jetzt?

Grundsätzlich sei er erleichtert, dass endlich Verhandlungen in Berlin stattgefunden haben, sagt Bosse. Deshalb sollten die Kommunen nun auch nicht undankbar sein. Es gelte jetzt, die beschlossenen Punkte umzusetzen und endlich eine Verbesserung in der Migrationspolitik zu erreichen. Dabei gebe es viele Stellschrauben. Die Verhandlungen seien ein wichtiger Zwischenschritt gewesen - "aber die Lösung ist es noch nicht", bilanziert Bosse.

