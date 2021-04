Der Kinderarzt und Psychotherapeut Dr. Volkmar Reschke spricht über die Probleme der Jüngsten während der Pandemie. Was er von Corona-Test an Schulen hält.

20.04.2021 | Stand: 18:59 Uhr

Die meisten Schüler müssen zuhause lernen, in den Kindertagesstätten gibt es lediglich eine Notbetreuung, auch privat gelten sehr strenge Kontaktbeschränkungen. Die Herausforderungen für Familien sind groß. Das erlebt auch Dr. Volkmar Reschke, Facharzt für Kinder und Jugendmedizin sowie Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche, in seiner Praxis in Kaufbeuren täglich.