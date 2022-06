Schwere Vorwürfe: Kaufbeurer soll seine Tochter fast 80 Mal missbraucht haben

Ein Kaufbeurer steht vor dem Landgericht Kempten: Er soll seine Tochter 78 Mal sexuell missbraucht haben. Die Taten sollen vor über 20 Jahren passiert sein.

„Warum hast du das damals mit mir gemacht? Du weißt, was ich meine. Als ich ein Kind war?“ Unter anderem diese Passage aus einem Chat ließ Ermittler aus Kassel vergangenes Jahr stutzig werden. Sie hatten Computer- und Handydaten eines Verdächtigen ausgewertet – und fanden dabei neben haufenweise kinderpornografischen Bildern und Videos auch einen Chatverlauf aus dem Jahr 2017, der auf ein Opfer aus der Familie hindeutete: eine Unterhaltung zwischen Vater und Tochter.

Die heute 29-Jährige lebt in Kaufbeuren und wurde daraufhin von der dortigen Polizei vernommen. Nach deren Aussage muss sich der 55-Jährige Vater, ebenfalls ein gebürtiger Kaufbeurer, nun vor dem Kemptener Landgericht verantworten.

Hat der Angeklagte seine Tochter bereits im Kindergarten-Alter missbraucht?

Schweren sexuellen Missbrauch von Kindern in 78 Fällen wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor. Als seine jüngere Tochter im Kindergarten-Alter war, soll er regelmäßig nackt mit ihr gekuschelt und sie an der Scheide berührt haben. Auch soll er sie aufgefordert haben, sein erigiertes Glied anzufassen und es in den Mund zu nehmen. Der heute 55-Jährige äußerte sich vor Gericht zunächst nicht zu den Anschuldigungen.

Die 29-Jährige, die auch als Nebenklägerin auftritt, machte dagegen Angaben zur Sache. Allerdings liegen die Taten bereits mehr als 20 Jahre zurück. Sie könne sich nicht genau erinnern, sagte die junge Frau mehrfach. Weder an den exakten Zeitraum, in dem der Missbrauch stattgefunden haben soll, noch an Details. Sie wisse aber, dass sie mit ihrem Vater auf seiner Schlafcouch gelegen habe und angefasst worden sei. „Ich habe meine Kindheit so gut wie es geht aus meinem Gedächtnis gelöscht.“ Auch habe sie lange Zeit gar keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater gehabt und sogar ihren Namen in den sozialen Netzwerken geändert, damit er sie dort nicht ausfindig machen könne. Letztlich sei sie aber dennoch von ihm angeschrieben worden. So kam es dann auch zu dem Chat, den die Ermittler in Kassel gefunden hatten. In dessen Verlauf fiel auch der Satz des Vaters: „Du kannst genauso wenig dafür wie ich.“

Mutter hatte zunächst auf Anzeige verzichtet

Auch die Mutter des mutmaßlichen Opfers wurde als Zeugin vor Gericht vernommen. „Meine Tochter hat mir zum ersten Mal im Jahr 2000 von den Vorfällen erzählt, kurz nachdem mein Ex-Mann bei uns ausgezogen ist“, sagte sie. Sie habe Unterstüzung beim Weißen Ring gesucht, einer Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer. Dort sei ihr bestätigt worden, dass es einen Missbrauch gegeben haben könnte. Auch später sei eine zweite Psychologin zu diesem Schluss gekommen. Die Mutter berichtete unter anderem von einem Bild, auf dem ihre Tochter ihren Unterleib schwarz angemalt habe. Von einer Anzeige sei ihr zum Schutz des Kindes abgeraten worden. „Und das war auch richtig so. Ein Verfahren hätte sie damals nicht durchgestanden.“

Immer wieder Thema in der Verhandlung waren die vagen Erinnerungen des mutmaßlichen Opfers. Die Polizistin, die die Frau als erste vernommen hatte, sagte: „Erinnerungen lassen sich nicht aufschlagen wie ein Buch. Sie kommen, wenn sie kommen.“ Die Anwältin des Angeklagten sah dies allerdings anders. Mehrfach hob sie auf schwammige oder gar widersprüchliche Aussagen der 29-Jährigen ab und beantragte schließlich, dass ein Gutachten über die Glaubwürdigkeit der Frau angefertigt werden sollte. Doch dies hat das Kemptener Landgericht nicht zugelassen.

Angeklagter wurde bereits wegen Besitzes von Kinderpronogarfie verurteilt

Zuvor hatte der Angeklagte einen Vorschlag des Gerichts abgelehnt, wonach er mit einer Bewährungsstrafe davon kommen könnte, wenn er fünf Vorfälle gestehe: Er habe nicht getan, was ihm vorgeworfen werde, sagte der Mann. Der 55-Jährige ist in Kassel bereits wegen des Besitz von Kinderpornografie zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Die Verhandlung in Kempten wird am 20. Juni fortgesetzt.

