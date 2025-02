Keine Lust auf Valentinstag? Das können Sie im Allgäu stattdessen unternehmen

Der Valentinstag rückt näher: Am 14. Februar gibt es auch im Allgäu einige Veranstaltungen und Aktivitäten für Paare. Gleichzeitig gibt es auch immer wieder Kritik am Valentinstag. Wer gar keine Lust auf den Tag für Verliebte hat oder noch nach der großen Liebe sucht, findet am Freitag aber auch zahlreiche andere Möglichkeiten, im Allgäu etwas zu unternehmen.

Valentinstag: Beim „Lovetheater“ die große Liebe finden

Noch auf der Suche nach der großen Liebe? Im Kemptener Parktheater findet am Freitag das „Lovetheater“ statt. Unter anderem gibt es Speed-Dating und eine Loveletter-Wand. Und wer mag, kann einfach versuchen, sich auf der Tanzfläche zu verlieben.

Frustriert vom Dating? Warum nicht einmal emotional durch ein Stadion brüllen - das geht am Freitagabend in zwei Allgäuer Stadien: Der ESC Kempten spielt zuhause gegen den EC Pfaffenhofen. Der Oberligist ECDC Memmingen empfängt die Bayreuth Tigers in der Alpha Cooling Arena.

Ebenfalls eine gute Ablenkung: die „Hündle-Fellflitzer“ in Oberstaufen. Was dahinter steckt? Ein Skitourenrennen. Start ist an der Talstation der Hündlebahn um 18 Uhr, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen eine Strecke von 2,5 Kilometern und 350 Höhenmetern zur Bergstation zurücklegen. Weitere Details zum Ablauf erfahren Sie hier.

Statt Valentinstag: Nacht-Skifahren mit Freunden im Allgäu

Auch draußen, aber hier ist man selbst in Bewegung: Nachtrodeln und Nacht-Skifahren im Allgäu. Eine ideale Aktivität, wenn man den Valentinstag nicht als Paar, sondern beispielsweise mit einer Freundesgruppe oder mit der Familie verbringt. Wo man im Allgäu Nacht-Skifahren kann, erfahren Sie hier.

Alle, die es ruhiger bevorzugen, können etwas basteln - zum Beispiel bei Paint Your Style in Leutkirch. Hier kann man am Freitag von 11 bis 19.30 Uhr Keramik bemalen und dabei der Kreativität freien Lauf lassen. Achtung: Den Platz muss man vorab reservieren.

Die Möglichkeit zu feiern gibt es auch bei den zahlreichen Faschingsveranstaltungen im Allgäu, am Freitag beispielsweise im: