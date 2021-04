Der GC Bad Wörishofen trägt ein besonderes Gütesiegel: Es ist der einzige nach Kneipp zertifizierte Golfklub in ganz Deutschland. Was das für die Sportler bedeutet

03.04.2021 | Stand: 06:30 Uhr

Die Bewegung spielt in der Kneipp’schen Lehre eine tragende Rolle. „Wenn eine Maschine lange der Witterung ausgesetzt ist und nicht verwandt wird, so wird sie bald ihre Dienste versagen, sie wird zuletzt gebrechlich werden und zerfallen, ohne dass man sie gebrauchen kann. Gerade so ergeht es dem Körper“, sagte Sebastian Kneipp zu Lebzeiten und empfahl einen harmonischen Ausgleich zwischen körperlicher und geistiger Bewegung.