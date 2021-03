Keine Transfers beim ESV Kaufbeuren - Joker setzen auf junge Talente

Das Transferfenster in der DEL2 ist geschlossen. Der ESV Kaufbeuren hat nicht mehr zugeschlagen und setzt stattdessen auf eigene Talente.

Ohne Veränderungen im Kader fährt Eishockey-Zweitligist ESV Kaufbeuren zum Auswärtsspiel nach Dresden (Donnerstag, 19.30 Uhr) – und somit steht auch fest, dass die Mannschaft der Buron Joker bis Ende der Saison so bleiben wird. Denn Anfang dieser Woche war Transferschluss in der DEL 2. Während manch anderer Klub noch auf Verletzungen oder Schwächen im Team reagiert hat, holte Kaufbeuren keinen weiteren Spieler.

„Wir haben die ganze Saison fast nichts gemacht“, erklärt Geschäftsführer Michael Kreitl rückblickend, nimmt dabei aber die beiden verletzungsbedingten Torhüter-Nachverpflichtungen genauso aus wie die Verpflichtung von Verteidiger Sören Sturm, der zum Jahreswechsel aus Ravensburg kam. „Unser Fahrplan war stattdessen, dass wir viele junge Spieler einbauen." Das klappte, wie die Leistungen von Philipp Krauß oder Markus Schweiger (derzeit verletzt) zeigen. (Lesen Sie auch: Torhüter Johannes Wiedemann vom ESV Buchloe hilft beim ECDC Memmingen aus)

Finanzieller Aspekt steht im Vordergrund

„Der finanzielle Aspekt stand im Vordergrund“, bestätigt Michael Kreitl. In Zeiten, in denen Profi-Eishockey vor leeren Rängen gespielt wird, werden in Kaufbeuren unnötige Ausgaben gescheut. Anders als in einigen Jahren zuvor haben aktuell viele wichtige Schlüsselspieler zudem noch keinen Vertrag für die Saison 21/22. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Vereine wie der ESVK kaum kalkulieren können, wie viele Fans im kommenden Herbst und Winter wieder in die Arenen gelassen werden.

Im März werden die Spielerverträge besprochen

Zuletzt habe man immerhin mit der Liga und Spielervertretern schon mal Grundlagen künftiger Verträge besprochen. Dabei sei es unter anderem darum gegangen, wie man Kurzarbeit und Corona-Klauseln fortan regeln möchte. Bezogen auf Gespräche mit eigenen Spielern erklärt Kreitl, er sei „nicht untätig.“ Im März wolle er mit allen Spielern sprechen und es sei auch kein Geheimnis, dass er mit Schlüsselspielern verlängern möchte.

Noch keine Vertragsverlängerung bei Trainer Pallin

Keiner der vier Ausländer (also Blomqvist, Gracel, Lammers und Spurgeon) haben einen Vertrag für 21/22, auch Trainer Rob Pallin nicht. „Wir werden vorsichtig und defensiv verfahren. Die Vertragsverhandlungen werden sich womöglich auch länger ziehen als in den Jahren zuvor“, meint Kreitl.

Während also für die laufende Saison in Sachen Spielerverpflichtungen nichts mehr möglich ist, offenbart die Tabelle alle Möglichkeiten. Der ESVK ist Siebter, hat neun Punkte Vorsprung auf einen Platz, der eine Play-off-Teilnahme ausschließt. „Es ist eine verrückte Liga, die gezeigt hat, wie schnell es geht“, sagt Kreitl mit Blick auf den Monat Februar, in dem der ESVK 26 der möglichen 36 Punkte geholt hat.

