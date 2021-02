Kekulé: "Ein großer Corona-Ausbruch ist bei der Ski-WM in Oberstdorf vermeidbar"

Der Virologe Alexander Kekulé berät die Veranstalter der Nordischen Ski-WM. Warum er lange Zeit darauf gehofft hatte, dass Zuschauer im Allgäu dabei sein können.

25.02.2021 | Stand: 07:34 Uhr

Die Kritik kam auf. Natürlich. Schließlich wütet nach wie vor ein Virus in Deutschland. Die Fallzahlen sanken zuletzt zwar, der Inzidenzwert auch, das Corona-Virus aber bestimmt noch immer den Alltag. Ist es da sinnvoll, eine Nordische Ski-WM mit mehreren tausend Menschen auszutragen? Nicht alle verstehen den Sinn hinter der Austragung, es herrschen teilweise Ängste, dass das Virus nun durch die vielen Gäste vermehrt nach Oberstdorf getragen werde. Eine begründete Sorge?

Ski-WM in Oberstdorf: Man kann die Virusübertragung verhindern

"Es ist auf jeden Fall vermeidbar, dass es in Oberstdorf zu einem großen Ausbruch durch die anreisenden Gäste kommt", sagt Alexander Kekulé. Der 62-Jährige ist Inhaber des Lehrstuhls für Medizinische Mikrobiologie und Virologie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und hat die Veranstalter der WM im Umgang mit der Pandemie beraten. Er sagt: "Man kann die Virusübertragung verhindern, so wie man es verhindern kann, von einem Lastwagen auf der Autobahn überfahren zu werden." Es braucht bestimmte Maßnahmen, um sich zu schützen. Ein gutes Hygienekonzept. Die WM-Veranstalter haben ihres auch auf Wunsch der bayerischen Landesregierung noch einmal verschärft. Für alle WM-Teilnehmer sind nun PCR-Tests und alle zwei Tage Antigentests vorgeschrieben.

Es ist ein Konzept, das die Beteiligten weitgehend schützen soll. Kekulé ist überzeugt, dass das auch gelingen wird. "Es wird auch bei dieser Veranstaltung den einen oder anderen geben, der im Vorfeld nicht alle Sicherheitsmaßnahmen beachtet hat und der bei WM positiv getestet wird. Bei so vielen Personen wäre es ein Wunder, wenn keiner das Virus dabeihat", sagt Kekulé. Er sei aber zuversichtlich, dass die Maßnahmen dafür sorgen, dass ein größerer Ausbruch verhindert werde. "Vielleicht müssen ein paar Menschen in Quarantäne oder andere isoliert werden, aber das ist eine kontrollierbare Situation", so der Virologe. (Lesen Sie auch: Eröffnungsfeier der Nordischen Ski-WM 2012 in Oberstdorf)

Ski-WM 2021: Tests finden im Rachen und durch die Nase statt

Kekulé war im Vorfeld der WM zweimal in Oberstdorf vor Ort und hat sich alle Anlagen angeschaut. Während des Wettkampfs wird er nicht im Allgäu sein, bei Bedarf aber ist er jederzeit zu erreichen. "Es sind sehr gute Leute vor Ort, ein sehr gutes Labor und ein kompetentes Gesundheitsamt", sagt der Virologe. Die abschließende Verantwortung liegt beim zuständigen Gesundheitsamt, Kekulé ist nur als Berater tätig. Welche Tests sind sinnvoll, in welchem Rhythmus, wie sollten die Abstriche genommen werden? Im Mund oder durch die Nase? Nicht immer werden seine Ratschläge beherzigt. "Das gehört zu unserem Alltag als Wissenschaftler", sagt er.

Bilderstrecke

So war die Eröffnungsfeier der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf

1 von 19 Eines der Highlights der Eröffnungsfeier war eine Lasershow. Bild: Benedikt Siegert Eines der Highlights der Eröffnungsfeier war eine Lasershow. Bild: Benedikt Siegert 2 von 19 22.02.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM - Eröffnungsfeier im Skisprungsstadion - Alphornbläser Bild: Ralf Lienert 22.02.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM - Eröffnungsfeier im Skisprungsstadion - Alphornbläser Bild: Ralf Lienert 3 von 19 22.02.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM - Eröffnungsfeier im Skisprungsstadion - DDC Dance Show Bild: Ralf Lienert 22.02.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM - Eröffnungsfeier im Skisprungsstadion - DDC Dance Show Bild: Ralf Lienert 4 von 19 Viel geboten war bei der Eröffnungsfeier der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf. Die Highlights sehen Sie in unserer Bildergalerie. Bild: Benedikt Siegert Viel geboten war bei der Eröffnungsfeier der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf. Die Highlights sehen Sie in unserer Bildergalerie. Bild: Benedikt Siegert 5 von 19 Die Eröffnungsfeier der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf konnte man online im Live-Stream verfolgen. Bild: Ralf Lienert Die Eröffnungsfeier der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf konnte man online im Live-Stream verfolgen. Bild: Ralf Lienert 6 von 19 22.02.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM - Eröffnungsfeier im Skisprungsstadion - Bürgermeister Klaus King Bild: Ralf Lienert 22.02.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM - Eröffnungsfeier im Skisprungsstadion - Bürgermeister Klaus King Bild: Ralf Lienert 7 von 19 Oberstdorfs Bürgermeister Klaus King hofft, dass wegen der besonderen Corona-Umstände schon bald wieder eine WM im Allgäu stattfinden kann. Bild: Ralf Lienert Oberstdorfs Bürgermeister Klaus King hofft, dass wegen der besonderen Corona-Umstände schon bald wieder eine WM im Allgäu stattfinden kann. Bild: Ralf Lienert 8 von 19 22.02.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM - Eröffnungsfeier im Skisprungsstadion - Erinnerung an 1987 Bild: Ralf Lienert 22.02.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM - Eröffnungsfeier im Skisprungsstadion - Erinnerung an 1987 Bild: Ralf Lienert 9 von 19 Eine Rede hielt unter anderem der Präsident des Deutschen Skiverbandes, Franz Steinle. Bild: Ralf Lienert Eine Rede hielt unter anderem der Präsident des Deutschen Skiverbandes, Franz Steinle. Bild: Ralf Lienert 10 von 19 22.02.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM - Eröffnungsfeier im Skisprungsstadion - Präsentation der Fahnen Bild: Ralf Lienert 22.02.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM - Eröffnungsfeier im Skisprungsstadion - Präsentation der Fahnen Bild: Ralf Lienert 11 von 19 22.02.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM - Eröffnungsfeier im Skisprungsstadion - Präsentation der Fahnen - Nordi mit der Deutschland-Fahne Bild: Ralf Lienert 22.02.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM - Eröffnungsfeier im Skisprungsstadion - Präsentation der Fahnen - Nordi mit der Deutschland-Fahne Bild: Ralf Lienert 12 von 19 22.02.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM - Eröffnungsfeier im Skisprungsstadion - Präsentation der Deutschland-Fahne mit Karin Orgeldinger, Frank Jost, Indra Baier-Müller und Dr. Peter Kruijer Bild: Ralf Lienert 22.02.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM - Eröffnungsfeier im Skisprungsstadion - Präsentation der Deutschland-Fahne mit Karin Orgeldinger, Frank Jost, Indra Baier-Müller und Dr. Peter Kruijer Bild: Ralf Lienert 13 von 19 22.02.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM - Eröffnungsfeier im Skisprungsstadion - Innenminister Joachim Herrmann Bild: Ralf Lienert 22.02.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM - Eröffnungsfeier im Skisprungsstadion - Innenminister Joachim Herrmann Bild: Ralf Lienert 14 von 19 Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hielt eine Rede. Bild: Ralf Lienert Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hielt eine Rede. Bild: Ralf Lienert 15 von 19 22.02.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM - Eröffnungsfeier im Skisprungsstadion - Fis-Flagge mit Katrin Vallet, Thomas Müller, Evi Sachenbacher-Stehle und Georg Späth Bild: Ralf Lienert 22.02.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM - Eröffnungsfeier im Skisprungsstadion - Fis-Flagge mit Katrin Vallet, Thomas Müller, Evi Sachenbacher-Stehle und Georg Späth Bild: Ralf Lienert 16 von 19 22.02.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM - Eröffnungsfeier im Skisprungsstadion - Übergabe der Fis-Fahne von Joachim Pölzl an Alfons Hörmann und weiter an Dr. Franz Steinle Bild: Ralf Lienert 22.02.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM - Eröffnungsfeier im Skisprungsstadion - Übergabe der Fis-Fahne von Joachim Pölzl an Alfons Hörmann und weiter an Dr. Franz Steinle Bild: Ralf Lienert 17 von 19 22.02.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM - Eröffnungsfeier im Skisprungsstadion - Böllerschützen Bild: Ralf Lienert 22.02.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM - Eröffnungsfeier im Skisprungsstadion - Böllerschützen Bild: Ralf Lienert 18 von 19 Den Abschluss der Eröffnungsfeier bildete der Auftritt von Sissi und Ludwig vom Füssener Musical Ludwig2. Bild: Ralf Lienert Den Abschluss der Eröffnungsfeier bildete der Auftritt von Sissi und Ludwig vom Füssener Musical Ludwig2. Bild: Ralf Lienert 19 von 19 22.02.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM - Eröffnungsfeier im Skisprungsstadion - Katrin Vallet und Evi Sachenbacher-Stehle mit Alfons Hörmann Bild: Ralf Lienert 22.02.2021, Deutschland, Oberstdorf, FIS Nordische Ski Weltmeisterschaften 2021, Ski nordisch, Nordische Ski WM 2021, Wintersport, NWM - Eröffnungsfeier im Skisprungsstadion - Katrin Vallet und Evi Sachenbacher-Stehle mit Alfons Hörmann Bild: Ralf Lienert 1 von 19 Eines der Highlights der Eröffnungsfeier war eine Lasershow. Bild: Benedikt Siegert Eines der Highlights der Eröffnungsfeier war eine Lasershow. Bild: Benedikt Siegert

Bei der Vierschanzentournee, bei der Kekulé auch schon als Berater tätig war, gab es Probleme mit mal positiv und später negativ getesteten Athleten. Der Abstrich im Mund hat den Nachteil, dass die Viren bei einer hohen Flüssigkeitsaufnahme kurz vor dem Test kurzzeitig aus dem Rachen gespült werden können. Das kann ein falsches Ergebnis zur Folge haben, der Abstrich durch die Nase bringt mehr Sicherheit. Dennoch haben sich die Oberstdorfer Organisatoren dazu entschieden, die PCR-Tests im Mundraum durchzuführen. Die Antigen-Tests finden durch die Nase statt. "Ich habe nicht das Gesamtkonzept abgenommen, sonst käme es zu einer Konkurrenzsituation zwischen mir und dem Gesundheitsamt", sagt der Virologe. (Lesen Sie auch: Demonstration während der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf)

Ski-WM mit Zuschauern wäre ein fatales Signal

Lange Zeit war die Hoffnung groß gewesen, dass die Titelkämpfe mit Zuschauern möglich wären. Kekulé ist noch immer davon überzeugt, dass Fans im Allgäu vor Ort hätten dabei sein können. "Ich denke, dass eine solche Veranstaltung im Freien mit Zuschauern möglich gewesen wäre", sagt er. Mit einer begrenzten Anzahl freilich, aber immerhin. "Aus epidemiologischer Sicht ginge das", sagt Kekulé – mit dem nötigen Abstand und durchgehenden Tests. Allerdings sprächen auch zwei Aspekte dagegen. Alle Zuschauer, die nach Oberstdorf angereist wären, hätten im gleichen Sicherheitsplan eingebunden sein und ebenso häufig getestet werden müssen wie die Athleten.

Bilderstrecke

Nordische Ski-WM: Das sind die Allgäuer Starter

1 von 15 Deutschlands Vorzeigespringerin hofft auf das sichere Gefühl ihrer Heimschanze. Katharina Althaus ist als Gesamt-Weltcup-Zehnte die beständigste DSV-Skispringerin – wartet aber in dieser Saison auf eine Top-Drei-Platzierung. Aber: Die 24-jährige Athletin vom SC Oberstdorf beweist seit Jahren, dass sie auf den Punkt topfit sein kann. Bild: Dominik Berchtold Deutschlands Vorzeigespringerin hofft auf das sichere Gefühl ihrer Heimschanze. Katharina Althaus ist als Gesamt-Weltcup-Zehnte die beständigste DSV-Skispringerin – wartet aber in dieser Saison auf eine Top-Drei-Platzierung. Aber: Die 24-jährige Athletin vom SC Oberstdorf beweist seit Jahren, dass sie auf den Punkt topfit sein kann. Bild: Dominik Berchtold 2 von 15 Seinen bisher größten Erfolg feierte Langläufer Janosch Brugger (WSV Schluchsee) bei der nordischen Junioren-WM in Soldier Hollow (USA) im Jahr 2017, als er Gold im Sprint holte. Der 23-Jährige, der in Fischen wohnt, zeigte auch bei der Tour de Ski Anfang Januar erneut starke Leistungen und will nun auch in Oberstdorf auftrumpfen. Bild: DSV Seinen bisher größten Erfolg feierte Langläufer Janosch Brugger (WSV Schluchsee) bei der nordischen Junioren-WM in Soldier Hollow (USA) im Jahr 2017, als er Gold im Sprint holte. Der 23-Jährige, der in Fischen wohnt, zeigte auch bei der Tour de Ski Anfang Januar erneut starke Leistungen und will nun auch in Oberstdorf auftrumpfen. Bild: DSV 3 von 15 Zu den erfahrensten Athleten im deutschen Aufgebot für die Nordische Ski-WM zählt Sebastian Eisenlauer. Der 30-Jährige blickt auf zwei Olympia-Teilnahmen und vier WM-Auftritte zurück. Das beste Ergebnis des Langläufers vom SC Sonthofen war der sechste Platz mit der Staffel bei der Weltmeisterschaft in Seefeld vor zwei Jahren. Bild: DSV Zu den erfahrensten Athleten im deutschen Aufgebot für die Nordische Ski-WM zählt Sebastian Eisenlauer. Der 30-Jährige blickt auf zwei Olympia-Teilnahmen und vier WM-Auftritte zurück. Das beste Ergebnis des Langläufers vom SC Sonthofen war der sechste Platz mit der Staffel bei der Weltmeisterschaft in Seefeld vor zwei Jahren. Bild: DSV 4 von 15 Die 25-Jährige ist auf der Schwäbischen Alb groß geworden. Mittlerweile lebt die Langläuferin vom SV Bremelau in Fischen und genießt das Allgäu. Seit 2018 ist Pia Fink eine feste Größe im deutschen Weltcup-Team. Ihr bestes Ergebnis ist bislang ein zwölfter Platz über zehn Kilometer klassisch im Februar 2019 in Cogne/Italien. Bild: Ralf Lienert Die 25-Jährige ist auf der Schwäbischen Alb groß geworden. Mittlerweile lebt die Langläuferin vom SV Bremelau in Fischen und genießt das Allgäu. Seit 2018 ist Pia Fink eine feste Größe im deutschen Weltcup-Team. Ihr bestes Ergebnis ist bislang ein zwölfter Platz über zehn Kilometer klassisch im Februar 2019 in Cogne/Italien. Bild: Ralf Lienert 5 von 15 Der Skiflug-Weltmeister hat das kleine Loch nach der Tournee offenbar rechtzeitig überwunden. Bildete Karl Geiger in den vergangenen beiden Wintern noch die feste Leistungsstütze bei den DSV-Springern, erhielt das Dauerformhoch im Januar eine kleine Delle. Der 28-jährige Lokalmatador ist Titelverteidiger im Team und im Mixed-Team. Bild: Dominik Berchtold (Archiv) Der Skiflug-Weltmeister hat das kleine Loch nach der Tournee offenbar rechtzeitig überwunden. Bildete Karl Geiger in den vergangenen beiden Wintern noch die feste Leistungsstütze bei den DSV-Springern, erhielt das Dauerformhoch im Januar eine kleine Delle. Der 28-jährige Lokalmatador ist Titelverteidiger im Team und im Mixed-Team. Bild: Dominik Berchtold (Archiv) 6 von 15 Der Olympiasieger, Junioren-Weltmeister und Vizeweltmeister ist Deutschlands heißestes Kombinierer-Eisen. Vinzenz Geiger war im Dezember der Erste, der Dauersieger Jarl Magnus Riiber besiegte – und der Letzte, der die Generalprobe in dessen Abwesenheit gewann. Der 23-jährige Athlet vom Skiclub Oberstdorf ist Medaillenkandidat. Bild: Ralf Lienert (Archiv) Der Olympiasieger, Junioren-Weltmeister und Vizeweltmeister ist Deutschlands heißestes Kombinierer-Eisen. Vinzenz Geiger war im Dezember der Erste, der Dauersieger Jarl Magnus Riiber besiegte – und der Letzte, der die Generalprobe in dessen Abwesenheit gewann. Der 23-jährige Athlet vom Skiclub Oberstdorf ist Medaillenkandidat. Bild: Ralf Lienert (Archiv) 7 von 15 Eine waschechte Allgäuerin. Laura Gimmler ist in Oberstdorf geboren, hat hier das Sportgymnasium besucht und 2015 ihr Debüt im Weltcup gefeiert. Für die 27-Jährige ist es nach Seefeld 2019 die zweite Nordische Ski-WM. Auch an die WM in Oberstdorf 2005 erinnert sie sich: Als Kind mimte sie bei der Eröffnungsfeier einen Tannenbaum. Bild: Benedikt Siegert Eine waschechte Allgäuerin. Laura Gimmler ist in Oberstdorf geboren, hat hier das Sportgymnasium besucht und 2015 ihr Debüt im Weltcup gefeiert. Für die 27-Jährige ist es nach Seefeld 2019 die zweite Nordische Ski-WM. Auch an die WM in Oberstdorf 2005 erinnert sie sich: Als Kind mimte sie bei der Eröffnungsfeier einen Tannenbaum. Bild: Benedikt Siegert 8 von 15 Katharina Hennig kommt aus einer sportbegeisterten Familie und ist in Sachsen aufgewachsen. Die 24-Jährige wohnt in Sonthofen und ist mit Christian, dem Sohn ihres Trainers Stefan Dotzler liiert. Die Langläuferin ist in Top-Form: In Val di Fiemme feierte sie im Januar als Zweite im Massenstart (10 km) ihr bestes Ergebnis im Weltcup. Bild: Ralf Lienert Katharina Hennig kommt aus einer sportbegeisterten Familie und ist in Sachsen aufgewachsen. Die 24-Jährige wohnt in Sonthofen und ist mit Christian, dem Sohn ihres Trainers Stefan Dotzler liiert. Die Langläuferin ist in Top-Form: In Val di Fiemme feierte sie im Januar als Zweite im Massenstart (10 km) ihr bestes Ergebnis im Weltcup. Bild: Ralf Lienert 9 von 15 Die 25-Jährige vom SC Oberstdorf hat ihre Allgäuer Heimat von klein auf zu Fuß, auf Ski oder mit dem Fahrrad erkundet. Während der Schulzeit entschied sie sich fürs Langlaufen. Zurecht. Sofie Krehl war bereits 2019 bei der WM in Seefeld dabei. Bestes Weltcup-Ergebnis: Platz 8 beim Sprint in Ulricehamn/Schweden vor drei Wochen. Bild: Ralf Lienert Die 25-Jährige vom SC Oberstdorf hat ihre Allgäuer Heimat von klein auf zu Fuß, auf Ski oder mit dem Fahrrad erkundet. Während der Schulzeit entschied sie sich fürs Langlaufen. Zurecht. Sofie Krehl war bereits 2019 bei der WM in Seefeld dabei. Bestes Weltcup-Ergebnis: Platz 8 beim Sprint in Ulricehamn/Schweden vor drei Wochen. Bild: Ralf Lienert 10 von 15 Gerade erst von der Junioren-WM zurückgekehrt, steht für Sophia Maurus in Oberstdorf das nächste Großevent an. Und dabei erlebt die 19-Jährige vom TSV Buchenberg gleich eine Premiere, wenn dort erstmals eine Nordische Kombination der Frauen ausgetragen wird – kurz nach dem ersten Weltcup-Wettbewerb im Dezember 2020. Bild: Ralf Lienert Gerade erst von der Junioren-WM zurückgekehrt, steht für Sophia Maurus in Oberstdorf das nächste Großevent an. Und dabei erlebt die 19-Jährige vom TSV Buchenberg gleich eine Premiere, wenn dort erstmals eine Nordische Kombination der Frauen ausgetragen wird – kurz nach dem ersten Weltcup-Wettbewerb im Dezember 2020. Bild: Ralf Lienert 11 von 15 Die Loipen um Oberstdorf kennt Friedrich Moch (WSV Isny) bestens – vom Training und von seinem Weltcup-Debüt im vergangenen Jahr. Nun steht der 20-Jährige vor seiner ersten Weltmeisterschaft. Zum Einsatz kommt der Langläufer, der ohne die Unterstützung seiner Familie an der Strecke auskommen muss, beim Skiathlon. Bild: DSV Die Loipen um Oberstdorf kennt Friedrich Moch (WSV Isny) bestens – vom Training und von seinem Weltcup-Debüt im vergangenen Jahr. Nun steht der 20-Jährige vor seiner ersten Weltmeisterschaft. Zum Einsatz kommt der Langläufer, der ohne die Unterstützung seiner Familie an der Strecke auskommen muss, beim Skiathlon. Bild: DSV 12 von 15 2014 debütierte Florian Notz im Langlauf-Weltcup, nun steht der 28-Jährige vor seiner vierten Teilnahme bei einer Nordischen Ski-WM. Für den Athleten vom Skizunft Römerstein, der in Oberstdorf wohnt und mit Langläuferin Laura Gimmler liiert ist, liegt der sportliche Fokus auf den Mittel- und Langstrecken. Bild: Ralf Lienert 2014 debütierte Florian Notz im Langlauf-Weltcup, nun steht der 28-Jährige vor seiner vierten Teilnahme bei einer Nordischen Ski-WM. Für den Athleten vom Skizunft Römerstein, der in Oberstdorf wohnt und mit Langläuferin Laura Gimmler liiert ist, liegt der sportliche Fokus auf den Mittel- und Langstrecken. Bild: Ralf Lienert 13 von 15 Dass Coletta Rydzek eine erfolgreiche Langläuferin werden würde, war schon früh klar. Schließlich beginnen die Oberstdorfer Loipen direkt vor der Haustür. Die 23-Jährige gewann bei der Junioren-WM 2017 in den USA Bronze im Sprint, ihrer Paradedisziplin. Für die Heim-WM wurde sie kurzfristig nachnominiert. Bild: Ralf Lienert Dass Coletta Rydzek eine erfolgreiche Langläuferin werden würde, war schon früh klar. Schließlich beginnen die Oberstdorfer Loipen direkt vor der Haustür. Die 23-Jährige gewann bei der Junioren-WM 2017 in den USA Bronze im Sprint, ihrer Paradedisziplin. Für die Heim-WM wurde sie kurzfristig nachnominiert. Bild: Ralf Lienert 14 von 15 Es könnte perfekte Timing sein. Johannes Rydzek scheint pünktlich zur Heim-WM aus dem Formtief geklettert zu sein. „Ich habe es geschafft, die Passion wiederzufinden“, sagt der sechsfache Weltmeister der Nordischen Kombination. Der 29-jährige Oberstdorfer zeigt seit Januar aufsteigende Form, ist läuferisch einer der Weltbesten. Bild: Ralf Lienert Es könnte perfekte Timing sein. Johannes Rydzek scheint pünktlich zur Heim-WM aus dem Formtief geklettert zu sein. „Ich habe es geschafft, die Passion wiederzufinden“, sagt der sechsfache Weltmeister der Nordischen Kombination. Der 29-jährige Oberstdorfer zeigt seit Januar aufsteigende Form, ist läuferisch einer der Weltbesten. Bild: Ralf Lienert 15 von 15 Der vermeintliche Problemfall kann zum X-Faktor werden. „Sie ist nach wie vor unser Sorgenkind“, hatte Skisprung-Bundestrainer Andreas Bauer wenige Tage für der WM über Juliane Seyfarth gesagt. Die 31-Jährige, die in diesem Winter noch nicht über Rang 17 hinausgekommen ist, sei aber ein „wichtiger Baustein für ein starkes Team“. Bild: Ralf Lienert Der vermeintliche Problemfall kann zum X-Faktor werden. „Sie ist nach wie vor unser Sorgenkind“, hatte Skisprung-Bundestrainer Andreas Bauer wenige Tage für der WM über Juliane Seyfarth gesagt. Die 31-Jährige, die in diesem Winter noch nicht über Rang 17 hinausgekommen ist, sei aber ein „wichtiger Baustein für ein starkes Team“. Bild: Ralf Lienert 1 von 15 Deutschlands Vorzeigespringerin hofft auf das sichere Gefühl ihrer Heimschanze. Katharina Althaus ist als Gesamt-Weltcup-Zehnte die beständigste DSV-Skispringerin – wartet aber in dieser Saison auf eine Top-Drei-Platzierung. Aber: Die 24-jährige Athletin vom SC Oberstdorf beweist seit Jahren, dass sie auf den Punkt topfit sein kann. Bild: Dominik Berchtold Deutschlands Vorzeigespringerin hofft auf das sichere Gefühl ihrer Heimschanze. Katharina Althaus ist als Gesamt-Weltcup-Zehnte die beständigste DSV-Skispringerin – wartet aber in dieser Saison auf eine Top-Drei-Platzierung. Aber: Die 24-jährige Athletin vom SC Oberstdorf beweist seit Jahren, dass sie auf den Punkt topfit sein kann. Bild: Dominik Berchtold

Die Verantwortung der Veranstalter allerdings endet, sobald die Wettkampfstätten verlassen werden. Zum anderen wäre das Signal einer WM mit Zuschauern fatal in einer Zeit, in der in Deutschland fast alles stillsteht. "Aus diesen Gründen ist es richtig, die WM ohne Zuschauer auszurichten", sagt Kekulé. Der Virologe aber macht Hoffnung, dass vielleicht bald wieder Veranstaltungen mit Zuschauern stattfinden. "Wenn ein sehr konsequentes Hygienekonzept vorliegt, ist das möglich", sagt Kekulé. Er setzt dabei vor allem auf Schnelltests, die nun auch in Deutschland nach langer Wartezeit vermehrt eingesetzt werden sollen, zuverlässige Masken und Abstand halten. Und natürlich auf die Sicherstellung der Nachverfolgung. (Lesen Sie auch: Nordische Ski-WM in Oberstdorf: Johannes und Coletta Rydzek)

Virologe Kekulé: Inzidenz auf 35 oder Null ist illusorisch

Der Lockdown sei bislang erfolgreich, die Inzidenz aber fällt kaum unter 60 oder 50. "Die Maßnahmen sind ausgereizt. Es wurden viele Löcher gestopft, aber an manchen Stellen tröpfelt es noch", sagt der Virologe. Die Idee, die Inzidenz auf 35 oder gar null runterzubringen, sei illusorisch. "Da bräuchte man weitere radikale Maßnahmen, bei denen die Bürger nicht mehr mitmachen", sagt Kekulé. Man müsse sich mit einer Inzidenz um die 50 abfinden, dürfe aber auf keinen Fall alles lockern ohne die nötigen Schutzmechanismen. Kekulé setzt auf selektive Maßnahmen, wie das konsequente Impfen von allen Über-70-Jährigen und Risikogruppen.

