10.000 Besucher bei Open Airs mit Fanta 4 und Mark Forster erwartet

Die Fantastischen Vier und Mark Forster treten am Wochenende auf einer Wiese beim Oberallgäuer Dorf Buchenberg auf. Das Wetter scheint ebenfalls mitzuspielen.

10.08.2022 | Stand: 17:31 Uhr

10.000 Karten sind schon verkauft, das Gelände rund um die Bühne wurde aufgemöbelt, und das Wetter scheint ebenfalls mitzuspielen: Es passt offenbar alles für die „Open Airs am Buchenberg“. Am kommenden Wochenende reisen die Fantastischen Vier und der Popsänger Mark Forster an, um in der Allgäu Concert Arena am Ortsrand des Oberallgäuer Dorfes ihre Fans zu beglücken. Die beiden Freiluftkonzerte am Samstag (Fanta 4) und Sonntag (Forster) finden auf dem Gelände der Agentur „Allgäu Concerts“ statt. Die Parkplätze befinden sich gleich daneben. Die Wege sind also kurz, sagt Geschäftsführerin Michaela Schneider.

Allgäu Concerts hat in die Freiluft-Arena in Buchenberg kräftig investiert

Sie ist mit den Vorbereitungen zufrieden. „Bisher läuft alles so, wie es laufen soll.“ Weil die Gemeinde eine Zusage für Open Airs bis zum Jahr 2024 gemacht habe, habe Allgäu Concerts in das Areal „richtig investiert“. Die Bühne, die am tiefsten Punkt der Wiese liegt und deshalb für ein Arena-Gefühl sorgt, stehe jetzt auf einem befestigten Kiesplatz; außerdem sei die Umlaufstraße asphaltiert worden. Auch die einstigen Widerstände von Anwohnern wegen des Lärms seien keine Thema. „Mir ist von Problemen derzeit nichts bekannt“, sagt Michaela Schneider. Auch Bürgermeister Toni Barth sagte neulich in einer Gemeinderatssitzung, es gebe keinen Widerstand mehr.

Zu den Konzerten mit "Fanta 4" und Mark Forster erwartet Allgäu Concerts jeweils 5000 Besucher

Sowohl für Fanta 4 als auch für Mark Forster werden jeweils 5000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Mit diesem Zuspruch sei sie zwar zufrieden, erklärt Schneider. Allerdings könnten es durchaus mehr Zuschauer sein. Die Unsicherheiten wegen Corona hätten das Weihnachtsgeschäft beeinträchtigt. Wer noch spontan zu den Konzerten kommen möchte: Die Abendkassen mit dem Einlass aufs Gelände öffnen um 17.30 Uhr, und die Wiese vor der Bühne sei so groß, dass noch viel mehr Menschen Platz finden. Übrigens gilt auch diesmal: Maximal DIN-A4-große Taschen dürfen mitgebracht werden.

Vier Jahre Pause: Zuletzt fanden Open-Air-Konzerte im Jahr 2018 in Buchenberg statt

Zuletzt hat es 2018 ein Open-Air-Festival auf dem Allgäu-Concerts-Gelände gegeben, damals noch unter dem Namen „Rock the King“. 2019 fiel es aus, weil strittige Punkte in jenem Sommer nicht rechtzeitig geklärt werden konnten, erläutert Michaela Schneider. 2020 und 2021 verhinderte dann die Corona-Pandemie die Großkonzerte.

Die Fantastischen Vier legen am Samstag, 13. August, etwa um 20.30 Uhr mit ihren Reimen im Sprechgesang los. Schon ab 19 Uhr will DJ Tomilla das Publikum warmlaufen lassen. Am Sonntag, 14. August, startet der Konzertabend etwas später: Um 19.30 Uhr entert „Fidi“ für einen kurzen Auftritt die Bühne; Mark Forster übernimmt um 20.15 Uhr das Ruder. Er setzt derzeit die bereits 2019 begonnene Tour fort. Mit im Gepäck hat er seine millionenfach gestreamten Hits wie „Au Revoir“, „Übermorgen“ oder „194 Länder“. 2021 ist sein fünftes Album „Musketiere“ auf den Markt gekommen, auf dem der 39-Jährige sein Leben mit Songs wie „Nur ein Traum“, „Mellow Mellow“ oder „Leichtsinn“ thematisiert. (kpm)

Lesen Sie auch