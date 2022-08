100 Jahre Feuerwehr Hohenrad: Als noch Reiter die Feuerwehr holten

Ehrenamtliche der Feuerwehr Hohenrad bekämpfen seit 100 Jahren Brände in Kempten, Altusried und Wiggensbach. Nun wurde Jubiläum gefeiert.

09.08.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Feuerwehr Hohenrad hat am Wochenende ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Laut Kommandant Robert Schmid kamen etwa 1500 Besucher zu dem „absolut spitzenmäßigen“ Fest. Anlass für die Gründung war ein Ereignis im Sommer 1922. Noch heute kämpfen die Ehrenamtlichen mit den Herausforderung abgelegener Einsatzorte. Eine aktuelle Entwicklung kommt ihnen da zupass.

Am Samstagabend machte die Kapelle Heiligkreuz den Festauftakt, am Sonntag folgten ein Kirchenzug samt Fahnenabordnungen. Mit Unterstützung der Kapelle Krugzell feierten die Besucher Gottesdienst im Festzelt, es folgten Frühschoppen sowie nachmittags ein Auftritt der Gruppe „50m Blech“. Für Kinder war eine Hüpfburg geboten, außerdem Kübelspritzen-Spritzen und eine Schokokuss-Weitwurf-Maschine. Historische Feuerwehrfahrzeuge dokumentierten die Geschichte der Wehr fast bis zu ihren Anfängen. Schmid spricht von idealem Festwetter und einem „vollen Erfolg“.

Lesen Sie auch: Mehr Personal, mehr Geld: Feuerwehr Kempten stockt auf

Die Festschrift zum Jubiläum berichtet von den Anfängen: So habe am 19. Juli 1922 ein Hof gebrannt. Die Alarmierung per Reiter und Trompete sowie die Anfahrt per Pferdegespann haben zu Verzögerungen geführt, wodurch nur noch das Nachbargebäude gerettet werden konnte. Noch am Ort des Geschehens wurde die bereits oft besprochene Idee aufgegriffen, eine eigene Wehr in Hohenrad zu gründen – die bis heute besteht.

100 Jahre Feuerwehr Hohenrad (Kempten): Am Wochenende wurde das Jubiläum gefeiert

Die Wehr, die zwar der Stadt Kempten zugeteilt ist und dort auch etwa Dienste während der Festwoche übernimmt, ist gleichzeitig auch für Altusried und Wiggensbach zuständig. Seit Jahrzehnten zählt sie konstant etwa 40 aktive Mitglieder, sagt Kommandant Schmid: „In den Einzelgehöften hier gehen die Söhne zur Feuerwehr, wenn auch der Vater dabei ist.“ Und mittlerweile auch die Töchter – wie etwa Schmids eigene, die derzeit noch Anwärterin ist.

Bilderstrecke

Jubiläums-Fest: 100 Jahre Feuerwehr Hohenrad

1 von 19 2 von 19 3 von 19 4 von 19 5 von 19 6 von 19 7 von 19 8 von 19 9 von 19 10 von 19 11 von 19 12 von 19 13 von 19 14 von 19 15 von 19 16 von 19 17 von 19 18 von 19 19 von 19 Jubiläums-Fest: 100 Jahre Feuerwehr Hohenrad (Kempten). Bild: Carolin Keck Jubiläums-Fest: 100 Jahre Feuerwehr Hohenrad (Kempten). Bild: Carolin Keck 1 von 19 Bild: Carolin Keck Bild: Carolin Keck

Lesen Sie auch

Uralt und doch jung geblieben: Was ist das Erfolgsrezept der Feuerwehr St. Lorenz? 150 Jahre Feuerwehr St. Lorenz

Ebenso konstant hält sich auch eine Herausforderung: Auf Altusrieder Flur stehen bei Einsätzen zwar auch im Außenbereich Hydranten zur Verfügung, sagt Schmid; in Kempten und Wiggensbach sei das jedoch nicht der Fall. Sobald landwirtschaftliche Betriebe aufgelöst werden, klopfe daher die Feuerwehr an, um Güllegruben als Löschwassertanks zu nutzen. „Das ist aber langwierig und geht nicht immer“, sagt Schmid. Die Ehrenamtlichen wissen bei Einsätzen, ob in der Nähe etwa ein Bach ist. Andernfalls werde nachalarmiert, um genügend Schläuche zur Verfügung zu haben.

Lesen Sie auch: Feuerwehr Hohenrad: Ein tragischer Unfall bewegt noch immer

Die Feuerwehr Hohenrad braucht ein neues Gerätehaus. Wird es schon 2023 gebaut?

Ebenfalls ein Zukunftsprojekt ist das neue Gerätehaus. Zwar werde seit Jahren darüber diskutiert – erst vor einigen Wochen sei aber erstmals ein Architekt vor Ort gewesen.

Demnach könne der Bau womöglich bereits 2023 beginnen, sagt Schmid: „Das glaube ich aber noch nicht.“ Im bisherigen Gebäude sei es nach Vorschriften zur Unfallvermeidung zu eng.

Lesen Sie hier: Neue Hürden für die Windkraft: Dietmannsrieder Windrad-Pläne stocken