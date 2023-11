"Man muss zufrieden sein": Das ist das Rezept für ein langes Leben der ältesten Dietmannsriederin

Über ein Jahrhundert hat Kreszentia Luitz aus Dietmannsried miterlebt. Nun feierte sie ihren 102. Geburtstag. So ist sie aufgewachsen.

02.11.2023 | Stand: 15:11 Uhr

Mehr als 100 Jahre leben nur wenige Menschen in Deutschland: Kreszentia Luitz aus Dietmannsried ist eine von ihnen. Sie feierte am 29. Oktober ihren 102. Geburtstag. Damit ist sie die älteste noch lebende Dietmannsriederin, sagte Bürgermeister Werner Endres. Er kam höchstpersönlich bei Kaffee und Kuchen zum Gratulieren vorbei. Auf die Frage, was ihr Geheimnis für ein langes Leben ist, antwortete Luitz: "Man muss zufrieden sein und immer positiv bleiben."

So wuchs die älteste Dietmannsriederin auf

Die gebürtige Kemptenerin wuchs zusammen mit ihren fünf Geschwistern im Seggers in Kempten auf, hinter der heutigen Firma Liebherr. 1952 zog sie dann nach Dietmannsried. Dort bewirtschaftete sie zusammen mit ihrem Mann einen kleinen Bauernhof. Nach dem Tod ihres Mannes, zog sie 1988 in eine Wohnung im Haus ihrer Tochter Hildegard. Dort lebt sie bis heute so eigenständig, wie es ihr noch möglich ist, erzählt sie.

Auch mit über 100 Jahren liest sie noch täglich die Zeitung

Neben ihren Tätigkeiten als Hausfrau und Mutter trug sie außerdem 25 Jahre lang täglich die Allgäuer Zeitung aus. Jeden Tag die Zeitung zu lesen, sei ihr auch heute noch wichtig, sagte Kreszentia Luitz bei der Feier zu ihrem Geburtstag. "Meistens lasse ich mir dafür bis zum Mittag Zeit", erzählte sie. Tochter Erika lachte und sagte: "Bis heute liest sie ohne Licht und Brille, dann frage ich sie immer, ob sie denn überhaupt sieht, was sie da liest." Auch sonst ist Kreszentia Luitz noch recht fit. "Das Aufstehen aus dem Stuhl heraus dauert mittlerweile aber ein bisschen länger", sagte sie. Mit ihrem Rollator ist sie noch in der gesamten Wohnung unterwegs. Bis vor drei Jahren habe sie sogar noch beim Holz machen geholfen.

Kreszentia Luitz feiert 102. Geburtstag in Dietmannsried

Eine weitere Leidenschaft fand sie ab 1975 im Theater spielen. Im Rentenalter habe sie auch einmal Busreisen mit anderen Seniorinnen und Senioren ausprobiert. "Mit ihren 70 Jahren fühlte sich meine Mutter damals aber noch zu jung, sie hat dann immer gesagt, dass sie lieber bei den jungen Leuten bleiben würde, dann bleibt sie auch selber jung", sagte Tochter Hildegard. Bis zum Beginn der Corona-Zeit ist Luitz wöchentlich zweimal ins Seniorenheim zum Rummy und Mensch-Ärgere-Dich-Nicht spielen gegangen. "Vor wenigen Wochen war sie noch bei mir in der Rathausstunde", sagte Bürgermeister Werner Endres.

Die Familie stand für Kreszentia Luitz schon ihr ganzes Leben im Mittelpunkt. "Ich habe immer für alle gekocht", sagte sie. Bis heute hat sie großes Interesse, was es bei ihren fünf Enkeln und mittlerweile zwei Urenkeln so Neues gibt, und möchte über alles was in der Familie passiert, informiert werden.