15-Jährige aus Kempten erfolgreich bei "Jugend debattiert"

Magdalena Franjic vom Allgäu Gymnasium in Kempten hat immer die richtigen Argumente parat: Die Schülerin erreicht das Landesfinale des Wettbewerbs.

21.05.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Richtiges Debattieren will gelernt sein. Dass sie die besten Argumente parat hat, bewies Magdalena Franjic (15) vom Allgäu-Gymnasium. Sie hat sich als erste Schwäbische Schülerin für die Teilnahme im Landesfinale „Jugend debattiert“ in ihrer Altersgruppe qualifiziert.

„Jugend debattiert“ ist ein bundesweiter Wettbewerb. Am Allgäu-Gymnasium wurden im Rahmen des Deutschunterrichts alle Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen durch ausgebildete Projektlehrkräfte im Debattieren unterrichtet und in das Regelwerk des Wettbewerbs eingeführt. (Lesen Sie auch: So erging es Abiturienten des Allgäu Gymnasiums während der Pandemie: "Freunde zu sehen, hat gefehlt")

Franjic und Dauner qualifizieren sich für Regionalentscheid von "Jugend debattiert"

Als Schulsieger qualifizierten sich Dominik Dauner und Magdalena Franjic für den Regionalentscheid Oberbayern-Südwest, der im Februar coronabedingt online abgehalten wurde. Hier schlugen sich die beiden in spannenden Debatten recht gut und Franjic zog als Zweitplatzierte ins Landesfinale schaffte.

Das Bayerische Finale von „Jugend debattiert“, das sonst in der bayerischen Staatskanzlei stattfindet, wurde jetzt ebenfalls in virtueller Form ausgetragen. Doch dort war Endstation in Richtung Bundesfinale. (Holocaust-Überlebender Abba Naor besucht CvL in Kempten: "Es liegt an Euch, Kinder!")

Schulleiterin und Projektlehrerin freuen sich mit Magdalena Franjic

„Magdalena Franjic stellte in zwei spannenden Debatten der Qualifikationsphase erneut ihr rhetorisches Geschick und ihre Fähigkeit, fachlich fundiert und dennoch besonnen zu argumentieren, unter Beweis“, freuten sich AG-Schulleiterin Claudia Reinert und Projektlehrerin Corinna Dörfler.

