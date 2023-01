15 Allgäuer erzählen: Was war schön 2022? Worauf freuen sie sich 2023?

15 Menschen aus Kempten und dem Oberallgäu blicken ganz persönlich zurück auf 2022 - und voraus auf 2023.

01.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Zum Jahreswechsel blicken viele Menschen zurück auf das, was war, und voraus auf das, was sie sich vornehmen. Hier wollen wir uns auf das Positive konzentrieren – denn auch das hält das Leben in Fülle bereit: Freude, Glück und Ausgelassenheit. Wir haben Menschen in Kempten und im Oberallgäu gefragt: Was war schön 2022? Und worauf freuen Sie sich im neuen Jahr? Das sind ihre Antworten.

Elke Perri Bild: Angelo Perri

Elke Perri (45) aus Kempten ist Schriftführerin bei den Allgäuer Unternehmerinnen:

Was war für Sie schön in 2022?

Dankbar bin ich für die vielen Kontakte und wertvollen Freundschaften, die in diesem Jahr entstanden sind. Die Zeit ist wertvoller geworden.

Auf was freuen Sie sich in 2023?

Auf tolle Begegnungen mit Menschen, die lösungsorientiert in die Zukunft blicken! Ich möchte noch mehr im Jetzt leben.

Pfarrer Andreas Beutmüller Bild: Ralf Lienert

Pfarrer Andreas Beutmüller (60) leitet die Pfarreiengemeinschaft Kempten-West:

Was war für Sie schön in 2022?

2022 trat Ernüchterung in einer satt gewordenen Gesellschaft ein. Nüchtern zu sein heißt, klarer zu sehen und sich auf das zu besinnen, was wichtig im Leben ist. Ernüchtert habe ich meine wahren Freundschaften entdecken können.

Auf was freuen Sie sich in 2023?

Dass sich Menschen mutig und stark für echte Werte wie Menschlichkeit und Frieden einsetzen.

Uwe Greiter, Vorstand beim Skilift Wengen Bild: Ralf Lienert

Uwe Greiter (52) aus Wengen, Vorsitzender beim Skilift Wengen:

Was war für Sie schön in 2022?

Unser Skilift konnte wieder laufen und wurde gut angenommen – das ist ein positives Zeichen für uns.

Auf was freuen Sie sich in 2023?

Ich hoffe, dass die Menschheit ihr Hirn einschaltet. Man sollte meinen, dass es Krieg heute nicht mehr braucht. Dann könnte man sich auch um wichtige Sachen kümmern – wie den Klimaschutz.

Frank Schönmetzler Bild: Ralf Lienert

Frank Schönmetzler (49), Muthmannshofen, BRK und SG Frauenzell-Muthmannshofen:

Was war für Sie schön in 2022?

Dass in vielen Bereichen Normalität einkehrte und im Gesundheitsdienst trotz widriger Umstände gutes Miteinander herrschte.

Auf was freuen Sie sich in 2023?

Dass die aktuelle Krankheitswelle abebbt und der Krieg in der Ukraine hoffentlich endet.

Simpert Griesmann, Kommandant Feuerwehr Hochgreut (Betzigau) Bild: Bastian Hörmann

Simpert Griesmann (43) aus Hochgreut, Kommandant der Feuerwehr:

Was war für Sie schön in 2022?

Es war ein schöner Sommer mit Zeit für Familie und Sport. Und endlich hat man sich im Dorf wieder mehr getroffen.

Auf was freuen Sie sich in 2023?

Darauf, dass es so weitergeht. Im Dorf gibt es schon viele Ideen, was sich umsetzen ließe. Und natürlich freue ich mich auf das Musikbezirksfest in Hochgreut.

Peter Fraas, Rettungsdienst BRK Kempten Bild: Martina Diemand

Peter Fraas (51) aus Kempten leitet den Rotkreuz-Rettungsdienst in Kempten und dem Oberallgäu:

Was war für Sie schön in 2022?

Meine Frau und ich feierten Silberhochzeit mit einem sehr schönen Urlaub; ich bin froh, dass sie an meiner Seite steht.

Auf was freuen Sie sich in 2023?

Auf weniger Chaos und auf gemeinsame Stunden mit der Familie, aus der ich meine ganze Kraft für meine vielfältigen Aufgaben schöpfe.

Livi Nosalova, Foodstylistin Bild: Lisa Marie Ghabbour Hanna

Livi Nosalova (26) aus Kempten, Food-Stylistin:

Was war für Sie schön in 2022?

Mein Freund hat mir ein Kunst-Atelier eingerichtet – das war ein Highlight. Und eine Freundin hat mir Tickets für ein Konzert meines Lieblingsmusikers geschenkt; und mir damit einen Traum erfüllt.

Auf was freuen Sie sich in 2023?

Auf Zeit mit Freunden, Praktika in Sternerestaurants und viele Kunst- und Filmprojekte.

Antonia Epp, Ortsbäurin von Lenzfried. Bild: Matthias Becker

Antonia Epp (19), Ortsbäurin von Lenzfried:

Was war für Sie schön in 2022?

Ich hab mich sehr über die Wahl zur Ortsbäurin gefreut und über das Vertrauen, dass mir die Landwirte damit entgegenbringen.

Lesen Sie hier: Antonia Epp ist mit nur 19 Jahren die womöglich jüngste Ortsbäurin

Auf was freuen Sie sich in 2023?

Ich freue mich auf gemeinsame Aktivitäten im Ortsverband – und auf meinen Alpsommer in der Schweiz.

Maxan Marisillin aka DJ "Chef Curry" Bild: Philipp Angerhofer

Maxan Marisillin (26) aka DJ Chef Curry, Kempten:

Was war für Sie schön in 2022?

Mein Highlight war das Stadtfest, bei dem ich auflegen durfte. Das erste Stadtfest nach der Pandemie war energiegeladen wie nie zuvor – magisch!

Auf was freuen Sie sich in 2023?

Mit anderen Musikern auf der Bühne zu stehen. Und selbst Festivals zu besuchen, wie das Heroes Festival in Buchenberg.

Christine Wimmer Bild: Grund- und Mittelschule Waltenhofen

Christine Wimmer ist Konrektorin an der Grund- und Mittelschule Waltenhofen:

Was war für Sie schön in 2022?

Besonders schön war für mich, als ich nach längerer Krankheit im Mai wieder zu meinen Schülern durfte und unterrichten konnte.

Auf was freuen Sie sich in 2023?

Im Mai werde ich 60 und da freue ich mich, mit lieben Menschen feiern zu können.

Gesine Weiß Bild: Ralf Lienert

Gesine Weiß (47) aus Kempten ist Sprecherin beim „Freundeskreis für ein lebenswertes Kempten“:

Was war für Sie schön in 2022?

Dass bezüglich Corona größtenteils Normalität zurückgekehrt ist und dass mein Mann und die Kids bei unserem familieninternen Umwelt-/Klimaschutzprogramm mitziehen und mir Kraft geben.

Auf was freuen Sie sich in 2023?

Auf eine Reise mit meiner Familie: mit Bus und Bahn nach London und weiter durch Großbritannien.

Dr. med. Marc Nguyen-Tat, Chefarzt Klinikum Kempten Bild: Felix Ebert

Dr. Marc Nguyen-Tat (44) ist Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie am Klinikum Kempten:

Was war für Sie schön in 2022?

Zu erleben, mit welchem Einsatz unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter oft widrigen Bedingungen für unsere Patienten gesorgt haben.

Auf was freuen Sie sich in 2023?

Hoffentlich etwas mehr Zeit mit der Familie zu verbringen.

Stephan Ritschel Bild: Stephan Ritschel

Stephan Ritschel (57) leitet das Tierheim in Kempten:

Was war für Sie schön in 2022?

Mich hat die immense Spendenbereitschaft für das Tierheim gefreut. Die Weihnachtsaktion mit Wunschzetteln für Tiere war sagenhaft.

Auf was freuen Sie sich in 2023?

Freuen werde ich mich auf den Baubeginn des neuen Hundehauses. Auch hier kommt es noch auf viele Spenden an.

Alexander Schwägerl, Bild: Lingenheil

Alexander Schwägerl (56) aus Durach ist Geschäftsführer des BRK-Kreisverbands Oberallgäu:

Was war für Sie schön in 2022?

Nach zwei Jahren Pandemie wurde das Leben wieder normal, auch Kultur und Reisen waren möglich.

Auf was freuen Sie sich in 2023?

Wenn Politiker dafür sorgen, dass sich die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen tatsächlich gravierend ändern, der Ukrainekrieg beendet wird und Corona keine Auswirkungen mehr hat.

Martin Sambale, EZA Kempten Bild: Martina Diemand

Martin Sambale (57), Immenstadt, ist Geschäftsführer des Energie- und Umweltzentrums Allgäu:

Was war für Sie schön in 2022?

Rundum gelungen war die Eza-Exkursion nach Vorarlberg, bei der wir viele Erfolgsprojekte besichtigten. Privat waren die vielen Trainingsrunden mit meinen Söhnen in den Bergen ein Highlight.

Auf was freuen Sie sich in 2023?

Auf unsere Kajaktour in Schweden und darauf, auch 2023 neue Impulse für die Energiewende zu setzen.