150 Jahre Feuerwehr und kein Fest in Durach

Die geplanten Partytage fallen wegen Corona ins Wasser, aktiv sind die Helfer aber trotzdem: Wie kleine Aktivitäten den Zusammenhalt stärken sollen.

29.05.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Zusammen mit dem TSV Durach, der dieses Jahr 100 Jahre alt geworden ist, hatten die Duracher Feuerwehrleute ein großes, fünftägiges Fest zum 150-jährigen Bestehen ihrer Wehr geplant. Festzelt-Events mit „Blasmusik der Spitzenklasse“ und einer „Mallorca-Party“ für die Jugend sollten viele Menschen ins Festzelt locken – und auch wieder Geld in die Vereinskasse spülen, wie Kommandant Matthias Hauser erzählt. Aber Corona hat den Vereinsaktivisten der Duracher Feuerwehr einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht.

Vorsitzender Stefan Heinzelmann hofft trotz allem, dass das Engagement der Feuerwehrleute nicht nachlässt, denn nicht einmal die üblichen Übungen haben in Coronazeiten in normalem Umfang stattfinden können. Gerade für die 18 Mitglieder der Jugendfeuerwehr sei das nur schwer auszuhalten.

Feuerwehr Durach ist wichtiger Bestandteil des Vereinslebens

Mit 101 aktiven Feuerwehrlern steht die Duracher Wehr gut da und hat auch an Wochentagen kein Problem, die erforderliche Gruppenstärke zum Ausrücken zusammenzubringen. Über das Feuerwehrwesen hinaus ist die Duracher Wehr auch ein wichtiger Bestandteil des Vereinslebens in der Gemeinde. Ob Weihnachtsmarkt, Faschingsball oder das Maibaum-Aufstellen, ohne die Männer in den blauen Uniformen würden viele Dorfaktivitäten nicht stattfinden.

Auch der Ausfall dieser Aktivitäten hat ein Loch in die Vereinskasse gerissen. Da kam die Absage der Festtage zum 150. Bestehen umso ungelegener. Hauser, dessen Amtszeit im Mai geendet hätte, ist zurzeit von der Gemeinde als Notkommandant eingesetzt, weil eine ordentliche Versammlung zu einer Kommandantenwahl bisher ebenfalls der Pandemie zum Opfer gefallen ist.

Motivation aufrechterhalten

Hauser berichtet von kleineren Aktivitäten, die den Zusammenhalt in Wehr und Dorf stärken sollen. So wurde ein Kinder-Maibaum aufgestellt, an dem über 50 Schilder befestigt wurden, die Duracher Kinder gemalt haben. Auch die Ersatzbeschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs „LF 16“ durch die Gemeinde Durach, das ein Fahrzeug aus dem Jahr 1993 ersetzen wird, trägt zur Motivation der Feuerwehrleute bei. Die Beschaffung hat die Mannschaft gemeinsam mit der Feuerwehr Sonthofen organisiert und damit der Gemeinde bares Geld gespart.

Gerne hätten sich die Duracher Feuerwehrleute beim Festakt zum 150. Bestehen mit ihrer Partnerwehr aus Zwischenwasser in Österreich wieder einmal in einem internationalen Saugleitungswettbewerb gemessen.

Jetzt müssen sie wohl bis zum 160. Geburtstag weiter trainieren, um die Österreicher in ihrer Paradedisziplin zu schlagen.