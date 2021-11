17-Jährige beleidigt Polizisten und leistet Widerstand

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wird einer 17-Jährigen in Kempten vorgeworfen. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend.

Am Samstag gegen 23:45 Uhr schritt eine 17-Jährige vor einen an ihr vorbeifahrenden Streifenwagen, wie die Polizei mitteilt. Zur Abklärung wurde die Dame einer Personenkontrolle unterzogen, während der sie die Beamten beleidigte und sich zusehends aggressiver zeigte. Bei der anschließenden Fesselung leistete die 17-Jährige Widerstand, sie wurde in Gewahrsam genommen. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Gegen die 17-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

