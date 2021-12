1800 Menschen nutzen Booster-Sonntag in Kempten - Wiederholung folgt

BRK-Geschäftsführer Schwägerl sagt: "Impfen ohne Bürokratie bringt hohe Impfquoten." Der nächste Booster-Sonntag ist am 18. Dezember. Anmeldung bereits möglich.

12.12.2021 | Stand: 17:52 Uhr

1800 Impfungen gegen Corona an einem Tag – der „Booster-Sonntag“ in Kempten ist laut Rotkreuz-Kreisgeschäftsführer Alexander Schwägerl gut gelaufen und wird in einer Woche, am 19. Dezember, wiederholt. Dann aber nur in der ehemaligen Ari-Kaserne, der Impfpoint beim Forum Allgäu bleibt nächstes Mal geschlossen.

„Impfen ohne Bürokratie bringt hohe Impfquoten“, sagt Schwägerl. Die Bürger mussten nach der Anmeldung neben Impfpass und Ausweis nur den unterschriebenen Aufklärungsbogen mitbringen.

Bei der aktuellen Aktion war laut Schwägerl fast die Hälfte der Menschen, die sich ihre Impfungen gegen Covid 19 auffrischen ließen, 60 bis 70 Jahre alt. Der Rest teilte sich auf alle anderen Altersgruppen auf.

Eine Handvoll Menschen kam ohne Termin zur Impfung und wurde dazwischen geschoben. Große Wartezeiten gab es deshalb nicht. „Unser Ziel waren schnelle Abläufe“, sagt Schwägerl. Und das habe dank der zehn eingesetzten Impfärzte und der weiteren Helfer gut geklappt.

Anmeldung zum nächsten „Booster-Sonntag“ am 19. Dezember unter: www.impfzentren.bayern

Die organisatorische Leitung des Impfzentrums liegt beim Bayerischen Roten Kreuz, Kreisverband Kempten-Oberallgäu. Das Impfzentrum in der ehemaligen Ari-Kaserne lässt sich auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen: Die Buslinien 61, 71 halten direkt am Berliner Platz/ARI-Kaserne. Die Linien 2, 3 fahren zur Haltestelle Stephanstr./Berliner Platz. Details finden sich bei der Fahrplanauskunft der Mobilitätsgesellschaft Mona.

