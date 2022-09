2. Green Business Days in Kempten: Das ist geboten

Der Kemptener Kongress "Green Business Days" gibt Impulse für nachhaltige Unternehmensführung. Außerdem wird der Öko-soziale Gründerpreis verliehen.

18.09.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Klimaneutral wirtschaften, soziale Gerechtigkeit fördern und die Gesundheit von Mensch und Natur erhalten, das sind erstrebenswerte Ziele. Doch wie können sie umgesetzt werden? Wie funktioniert nachhaltige Unternehmensführung? Diese und weitere Fragen werden auf dem Kongress „2. Green Business Days Allgäu“ vom 13. bis 14. Oktober an der Hochschule Kempten diskutiert.

Klima, soziale Gerechtigkeit, Gesundheit: Die Green Business beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit in der Wirtschaft

Ziel ist es, Impulse zu geben, einen Austausch zu ermöglichen und die Ausrichtung für Firmen an öko-sozialen Kriterien zu erleichtern. Das Programm startet am Donnerstag mit der „Challenge Nachhaltigkeit“ für Studierende. Jakob Willeke von der „Purpose Stiftung“ und Michael Hetzer von „Elobau“ halten einen Workshop über „Verantwortungseigentum“. Am Abend diskutieren Oliver Groß und Rebecca Kramer (Reinigungsmittelhersteller Sonett) sowie Gottfried Härle und Esther Straub (Brauerei Härle) über: „Warum Nachhaltige Unternehmensführung/-kultur erfolgreich durch Krisen führt“.

Gemeinwohlökonomie, Verantwortungseigentum und Mobilität: Themen beim Nachhaltigkeitskonress "Green Business Days" in Kempten

Am Freitag gibt es Vorträge und Workshops zu Nachhaltigkeit im Web, Gemeinwohlökonomie, Mobilität, Verantwortungseigentum und Nachhaltigkeit bei Banken. Nachmittag: Verleihung des 2. öko-sozialen Gründerpreises. (sho)

Veranstalterin ist die Initiative „Gemeinsam grüner werden“ vom Studio Leeflang und Utoplan aus Kempten. Mehr Informationen unter www.gemeinsam-gruener-werden.org und greenbusinessdays@posteo.de

