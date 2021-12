2000. Baby kommt in Kempten zur Welt

Noch nie hat es so viele Geburten gegeben wie dieses Jahr, sagt der Klinikverbund Allgäu. Er führt das auf die Corona-Lage zurück.

13.12.2021 | Stand: 15:40 Uhr

Die Corona-Pandemie habe auch eine positive Seite, heißt es in einer Pressemitteilung des Klinikverbunds Allgäu: Offensichtlich entscheiden sich in dieser Krisenzeit viele Paare, eine Familie zu gründen oder sie größer werden zu lassen. Zumindest legt das die 2000. Geburt in der Frauenklinik des Klinikums Kempten nahe.

Am vergangenen Samstag war es soweit: Der kleine Junge sei gesund und auf normalem Weg geboren worden. „So viele Geburten wie in diesem Jahr hat es in Kempten noch nie gegeben“, sagt Prof. Ricardo Felberbaum, Chefarzt der Frauenklinik. „Dieser Kindersegen wird noch anhalten, da bin ich mir ziemlich sicher.“

Klinikum Kempten: "Ein Riesenkompliment für uns"

Die Tatsache, dass sich so viele werdende Eltern bei der Wahl des Ortes, wo ihre Kinder auf die Welt kommen sollen, für die Geburtshilfe in Kempten entscheiden, sei ein Riesenkompliment an das ganze Team, betont Felberbaum. An dessen Spitze stehe Dr. Alexander Puhl als leitender Oberarzt.

Das Angebot einer individualisierten, auf die Wünsche der werdenden Mütter eingehenden Geburtsbegleitung, werde offensichtlich gerne angenommen. Dabei werde ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet. „Es ist die enge, nahtlose Zusammenarbeit zwischen Geburtshilfe und Kinderklinik in einem Geburtszentrum der höchsten Qualitätsstufe, die das möglich macht“, ergänzt der Chefarzt der Kemptener Kinderklinik, Dr. Hendrik Jünger.