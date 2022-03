2018: Das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen in Kempten und im Oberallgäu

Die Wetterstationen in Kempten und Oberstdorf messen Rekordwerte. Im Alpenraum steigt der Mittelwert schneller als im Flachland - das hat einen Grund.

Rekordwerte in Oberstdorf und Kempten: Die beiden Stationen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) haben 2018 den jeweils höchsten Jahres-Durchschnittswert in Bodennähe gemessen. Und zwar 9,5 Grad Celsius in Kempten - hier werden die Daten seit 1952 aufgezeichnet - und 8,2 Grad in Oberstdorf (1886). Unterm Strich ergebe sich daraus eine durchschnittliche Erwärmung in der Region seit Ende des 19. Jahrhunderts um etwa 1,5 Grad, sagt Uta Zimmermann vom DWD-Klimabüro München. Damit liege man im Bayern- und Bundesdurchschnitt. Der Mittelwert im Alpenraum sei dagegen um knapp zwei Grad gestiegen.

Immer mehr besonders warme Jahre

Ein warmes Jahr mache noch keinen Klimawandel aus, sagt Dr. Hans-Jörg Barth, Bereichsleiter Klimaschutz im Energie- und Umweltzentrum Allgäu (Eza). Im Laufe der Zeit gebe es immer Schwankungen, das sei normal. Allerdings beobachteten Klimaforscher jüngst eine deutliche Häufung besonders warmer Jahre - sowohl deutschlandweit als auch im Allgäu. "Und dies zeigt mir ganz klar, dass wir die Klimaerwärmung auch hier bei uns zu spüren bekommen."

Einfluss auf Großwetterlagen

Höhere Temperaturen wirkten sich global auf die Verteilung von Hoch- und Tiefdruckgebieten aus, erklärt Barth. Und damit auf die Zirkulationsmuster - das sind typische Erscheinungsformen der großräumigen Luftströmung, auch Großwetterlagen genannt. Die Folgen: Beispielsweise in den Wintermonaten beeinflussen deutlich mehr atlantische Tiefdruckgebiete das Allgäu. Dadurch stiegen die Temperaturen und die Niederschlagsmenge - sowie die Wintertemperaturen im Alpenraum sogar überproportional. Deutlich seltener würden dagegen sogenannte blockierte Hochdruckwetterlagen, die über Wochen kalte Luftmassen aus Osteuropa heranschaffen.

Wasserdampfgehalt nimmt zu

Durch höhere Temperaturen nehme zudem der Wasserdampfgehalt in der Atmosphäre zu, sagt Barth. Dies wiederum bedeute, dass die Energieumsätze durch Verdunstung und Kondensation höher werden. Die Folgen: mehr Starkregen und Hagel sowie stärkere Windgeschwindigkeiten bei Gewitter und Stürmen.

Dauer feuchter und trockener Wetterlagen steigt

Generell steige hierzulande zudem die Dauer feuchter beziehungsweise trockener Wetterlagen, unterstreicht Simon Steuer. Laut dem Oberallgäuer Klimaschutz-Beauftragten berechneten die DWD-Modelle feuchtere Wetterlagen im Winter sowie zusätzliche Hitzetage im Sommer. Damit erhöhten sich künftig die Häufigkeit und Zeitspanne mehrerer Tage mit gleichem Wetter - und das Wechselspiel von Regenwetter und Sonnenschein, das in unseren gemäßigten Breitengraden eigentlich vorherrscht, werde seltener.

"Jetstream" bildet zunehmend stärkere Kurven

Ein weiteres Phänomen kam vergangenes Jahr hinzu, das Steuer zufolge "vielleicht noch nicht ausreichend in den Prognosen berücksichtigt wird": Wetterlagen bleiben relativ lange an einem Ort statt wie üblich von Westen nach Osten durchzuziehen. Wissenschaftler seien sich einig, dass daran der "Jetstream" schuld sei: Dieses Starkwindband ströme üblicherweise in leichten Kurven rund um die Nordhalbkugel in der oberen Troposphäre. Zuletzt habe der "Jetstream" aber zunehmend stärkere Kurven gebildet. Nun werde intensiv geforscht, ob dies häufiger auftritt und warum die Klimamodelle dies bisher nicht in dem erlebten Umfang vorhergesagt haben.

Schmelzen von Schnee und Eis beschleunigt Klimawandel

Treffen Sonnenstrahlen auf Schnee und Eis, wird ein hoher Anteil zurück ins Weltall geworfen. Wissenschaftler sprechen hier von einer hohen Albedo. Je größer die Fläche von Schnee und Eis ist, desto mehr Strahlung wird reflektiert.

Schmilzt diese weiße Fläche wegen steigender Temperaturen, wird die meist dunklere Fläche darunter - etwa Gestein oder Wasser - immer mehr freigelegt. Diese reflektiert nun deutlich weniger Sonnenstrahlung (die Albedo wird geringer) und erwärmt sich.

Eine Ursache für den Temperaturanstieg

Deswegen nimmt die Erwärmung der Erde weiter zu, was zu einer noch größeren Eis- und Schneeschmelze und zu einer zusätzlichen Erwärmung führt. Diesen sich selbst verstärkenden Prozess bezeichnen Wissenschaftler als Eis-Albedo-Rückkopplung. Er ist eine Ursache dafür, warum der Anstieg des Temperatur-Jahresmittelwerts im Alpenraum höher ist, als im Flachland. Laut einer aktuellen Studie von Schweizer Forschern soll bis 2050 die Hälfte aller Gletscher in den Alpen geschmolzen sein.