2021 konnte auch lustig: Was Kemptener und Oberallgäuer schmunzeln ließ

Nachrichten bedeuten nicht immer neue Corona-Einschränkungen. Diese kuriose Themen sorgten 2021 in und um Kempten für Schmunzler. Lust auf Lustig?

Das Jahr 2021 wird vielen vor allem als Corona-Jahr in Erinnerung bleiben. Anfangs mit dem längsten bisherigen Lockdown, gefolgt von verfehlten Impfzielen und schließlich mit neuen Negativrekorden und einer als besonders gefährlich angekündigten neuen Variante am Horizont. Aber: Es gab nicht nur Schreckensnachrichten in diesem Jahr. Vielmehr gab es auch Meldungen und Geschichten, die uns zum Schmunzeln brachten. Kurioses am Wegesrand, das wir jetzt in Erinnerung rufen wollen. Viel Spaß beim Lesen - und starten Sie wohlvergnügt ins neue Jahr. Es bringt sicherlich auch viel Positives.

Kurios: Allgäuer Ortsnamen in Mundart? Einfach anhören!

Im Februar etwa berichteten wir von einem ganz besonderen Wissenschaftsprojekt: Die Kommission für bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften hat für sämtliche Orte in Bayerisch-Schwaben die Aussprache im Dialekt festgehalten - eingesprochen von lokalen Dialekt-Sprechern. Das Beste: Die Aufnahmen zu beinahe sämtlichen Allgäuer Orten sind online abrufbar. Der Forschung soll das helfen - für Ottonormalverbraucher kann die Reise von Ort zu Ort lehrreich und mitunter unterhaltsam sein. Mehr dazu - inklusive dem Link zur Seite - finden Sie hier.

Skurril: Wenn der Landtags-Vizepräsident Alexander Hold auf einem Friedhof Mordfälle aus den USA erklärt

Er ist einer der Kemptener mit dem höchsten politischen Amt: Alexander Hold (Freie Wähler) ist Vizepräsident des Bayerischen Landtags in München. Trotz dieser ehrenvollen und angesehenen Aufgabe sagte er dieses Jahr: "Es hat mich einfach gereizt." Gemeint ist seine Rolle in der "True-Crime"-Serie mit dem dramatischen Titel "Grave Secrets - Tote Zeugen lügen nicht". Darin erklärt der ehemalige TV-Richter reale Kriminalfälle aus den USA und steht dabei auf einem nebelumwobenen Friedhof. Dabei könne er seine Erfahrungen als Staatsanwalt und Richter einfließen lassen, erklärte er unserer Redaktion in diesem Interview. Unsere Besprechung der ersten Folge lesen Sie hier. Und warum manche Reaktionen in Kempten darauf von "skurril" bis "wunderbar" reichten, erfahren Sie in dieser Umfrage.

1 von 17 Das Corona-Virus bestimmt auch Anfang des Jahres das Leben der Gesellschaft: In der Klosterkirche St. Anton wird ein Gottesdienst mit Abstandsregel gefeiert. Bild: Ralf Lienert Das Corona-Virus bestimmt auch Anfang des Jahres das Leben der Gesellschaft: In der Klosterkirche St. Anton wird ein Gottesdienst mit Abstandsregel gefeiert. Bild: Ralf Lienert 2 von 17 Eine andere Facette der Pandemie: Durch die Besuchsbeschränkungen in den Kliniken erleben Babys auf den Wochenbettstationen einen viel ruhigeren Start ins junge Leben. Auch klappt es mit dem Stillen besser. Bild: Ralf Lienert Eine andere Facette der Pandemie: Durch die Besuchsbeschränkungen in den Kliniken erleben Babys auf den Wochenbettstationen einen viel ruhigeren Start ins junge Leben. Auch klappt es mit dem Stillen besser. Bild: Ralf Lienert 3 von 17 Der 36. Kemptener Jazzfrühling findet trotz Corona statt, jedoch nur als Streaming-Konzerte ohne Publikum. Hier das Konzert des Leo-Betzl-Trios im leeren Stadttheater. Bild: Matthias Becker Der 36. Kemptener Jazzfrühling findet trotz Corona statt, jedoch nur als Streaming-Konzerte ohne Publikum. Hier das Konzert des Leo-Betzl-Trios im leeren Stadttheater. Bild: Matthias Becker 4 von 17 In der Freinacht stellen ein paar Duracher Feuerwehrler ohne großes Tamtam einen zwölf Meter langen Maibaum auf. Geschmückt ist der Baum mit von Kindern bemalten Schildern. Bild: Matthias Becker In der Freinacht stellen ein paar Duracher Feuerwehrler ohne großes Tamtam einen zwölf Meter langen Maibaum auf. Geschmückt ist der Baum mit von Kindern bemalten Schildern. Bild: Matthias Becker 5 von 17 Der Altusrieder Gemeinderat hat mit seinem Votum für den neuen Feneberg-Markt am östlichen Ortsrand eine Entscheidung getroffen. Der jetzige Feneberg in der Ortsmitte ist dann Geschichte. Bild: Matthias Becker Der Altusrieder Gemeinderat hat mit seinem Votum für den neuen Feneberg-Markt am östlichen Ortsrand eine Entscheidung getroffen. Der jetzige Feneberg in der Ortsmitte ist dann Geschichte. Bild: Matthias Becker 6 von 17 Das Hildegardis-Gymnasium wurde saniert. Doch auch sonst ist einiges los: In einer Pop-up-Park-Aktion heißt es Grün statt Grau und Park statt Parkplatz. Statt parkender Autos lernen nun die Schüler auf dem frei gewordenen Platz. Bild: Matthias Becker Das Hildegardis-Gymnasium wurde saniert. Doch auch sonst ist einiges los: In einer Pop-up-Park-Aktion heißt es Grün statt Grau und Park statt Parkplatz. Statt parkender Autos lernen nun die Schüler auf dem frei gewordenen Platz. Bild: Matthias Becker 7 von 17 Beim Storchenpaar hat es im Sommer 2021 endlich mit dem Nachwuchs geklappt. Nach Angaben eines Vogelkundlers war das in Kempten zuletzt vor über 100 Jahren der Fall. Wir baten die Leserinnen und Leser der Allgäuer Zeitung einen Namen auszuwählen. Sie entschieden sich für „Kempi“. Bild: Ralf Lienert Beim Storchenpaar hat es im Sommer 2021 endlich mit dem Nachwuchs geklappt. Nach Angaben eines Vogelkundlers war das in Kempten zuletzt vor über 100 Jahren der Fall. Wir baten die Leserinnen und Leser der Allgäuer Zeitung einen Namen auszuwählen. Sie entschieden sich für „Kempi“. Bild: Ralf Lienert 8 von 17 Vögel sorgten auch in Altusried für Schlagzeilen. Dort will ein Anwohner vor Gericht erzwingen, dass die Maibaum-Tradition ein Ende hat. Der Grund: Zugvögel machen es sich im Wipfel des Baumes gemütlich und deren Hinterlassenschaften sollen das Haus des Nachbarn verunreinigen. Zuletzt geriet das Verfahren ins Stocken, da sich kein Gutachter fand, der den Fall untersuchen könnte. Bild: Matthias Becker Vögel sorgten auch in Altusried für Schlagzeilen. Dort will ein Anwohner vor Gericht erzwingen, dass die Maibaum-Tradition ein Ende hat. Der Grund: Zugvögel machen es sich im Wipfel des Baumes gemütlich und deren Hinterlassenschaften sollen das Haus des Nachbarn verunreinigen. Zuletzt geriet das Verfahren ins Stocken, da sich kein Gutachter fand, der den Fall untersuchen könnte. Bild: Matthias Becker 9 von 17 Sommer, Sonne, Baden! Und das Beste: die Badeinseln auf dem Niedersonthofener See dürfen bleiben. Die Versicherung der Gemeinde Waltenhofen hat das OK gegeben. Bild: Matthias Becker Sommer, Sonne, Baden! Und das Beste: die Badeinseln auf dem Niedersonthofener See dürfen bleiben. Die Versicherung der Gemeinde Waltenhofen hat das OK gegeben. Bild: Matthias Becker 10 von 17 Sie scheint unaufhaltbar: Die Kemptenerin Tina Ding (14) hat bei der Bundesrunde der Mathe-Olympiade Platz 1 belegt. Bereits im Vorjahr schaffte sie es, wie berichtet, bayernweit auf Platz 1. Aufgrund ihres Alters durfte sie sich aber erst in diesem Jahr auch bundesweit messen – und sicherte sich glatt einen ersten Platz. Bild: Martina Diemand Sie scheint unaufhaltbar: Die Kemptenerin Tina Ding (14) hat bei der Bundesrunde der Mathe-Olympiade Platz 1 belegt. Bereits im Vorjahr schaffte sie es, wie berichtet, bayernweit auf Platz 1. Aufgrund ihres Alters durfte sie sich aber erst in diesem Jahr auch bundesweit messen – und sicherte sich glatt einen ersten Platz. Bild: Martina Diemand 11 von 17 Das erste Theaterstück für Frauchen, Herrchen, Struppi, Elwood oder Strolchi: Auf der Burghalde wird das Stück "Kleines Konversationslexikon für Haushunde" gezeigt. Sehr zur Freude der zahlreich erschienenen Hunde. Bild: Matthias Becker Das erste Theaterstück für Frauchen, Herrchen, Struppi, Elwood oder Strolchi: Auf der Burghalde wird das Stück "Kleines Konversationslexikon für Haushunde" gezeigt. Sehr zur Freude der zahlreich erschienenen Hunde. Bild: Matthias Becker 12 von 17 Die Kindertagesstätte Kieselstein auf der Ludwigshöhe wird feierlich eröffnet. Bild: Ralf Lienert Die Kindertagesstätte Kieselstein auf der Ludwigshöhe wird feierlich eröffnet. Bild: Ralf Lienert 13 von 17 Das höchste Holzhaus des Allgäus steht im Kemptener Schwalbenweg. Bauherr ist die Sozialbau, es entstehen 21 Mietwohnungen. Bild: Ralf Lienert Das höchste Holzhaus des Allgäus steht im Kemptener Schwalbenweg. Bauherr ist die Sozialbau, es entstehen 21 Mietwohnungen. Bild: Ralf Lienert 14 von 17 Bis ins Finale hat sie es geschafft: Karen Fritzenschaft aus Kempten hat bei der Wahl "Miss 50plus Germany" mitgemacht, sich gegen 2000 Bewerberinnen durchgesetzt und ist unter den zehn Besten gelandet. Bild: Matthias Becker Bis ins Finale hat sie es geschafft: Karen Fritzenschaft aus Kempten hat bei der Wahl "Miss 50plus Germany" mitgemacht, sich gegen 2000 Bewerberinnen durchgesetzt und ist unter den zehn Besten gelandet. Bild: Matthias Becker 15 von 17 Statt Allgäuer Festwoche "Sommer im Stadtpark": Die Menschen nehmen das Ersatzprogramm gerne an wie hier das Konzert von "Soultrouble & The Heavy Horns" auf der Kulturbühne. Bild: Matthias Becker Statt Allgäuer Festwoche "Sommer im Stadtpark": Die Menschen nehmen das Ersatzprogramm gerne an wie hier das Konzert von "Soultrouble & The Heavy Horns" auf der Kulturbühne. Bild: Matthias Becker 16 von 17 Der Ortskern von Waltenhofen entwickelt sich: Das Gesundheitsforum Waltenhofen öffnet im Herbst seine Pforten. Bild: Kerstin Futschik Der Ortskern von Waltenhofen entwickelt sich: Das Gesundheitsforum Waltenhofen öffnet im Herbst seine Pforten. Bild: Kerstin Futschik 17 von 17 Ein Stück Normalität und Freiheit: Anfang Oktober startet im Parktheater die erste Party nach langer Corona-Pause. Voraussetzung fürs Feiern damals: eine verschärfte 3G-Regel. Rein darf nur, wer vollständig gegen Corona geimpft, genesen oder per PCR-Nachweis negativ auf das Virus getestet ist. Bild: Ralf Lienert Ein Stück Normalität und Freiheit: Anfang Oktober startet im Parktheater die erste Party nach langer Corona-Pause. Voraussetzung fürs Feiern damals: eine verschärfte 3G-Regel. Rein darf nur, wer vollständig gegen Corona geimpft, genesen oder per PCR-Nachweis negativ auf das Virus getestet ist. Bild: Ralf Lienert 1 von 17 Das Corona-Virus bestimmt auch Anfang des Jahres das Leben der Gesellschaft: In der Klosterkirche St. Anton wird ein Gottesdienst mit Abstandsregel gefeiert. Bild: Ralf Lienert Das Corona-Virus bestimmt auch Anfang des Jahres das Leben der Gesellschaft: In der Klosterkirche St. Anton wird ein Gottesdienst mit Abstandsregel gefeiert. Bild: Ralf Lienert

Der Altusrieder Maibaum-Streit vor Gericht: Wie wird man eigentlich "Maibaum-Experte"?

Bei der Tradition endet für viele Allgäuer der Spaß. Und genau darum geht es in einem Streit in Altusried: Ein Anwohner ist unglücklich mit dem Standort des Maibaums, weil angeblich Vögel, die daraufsitzen, mit ihren Hinterlassenschaften sein Haus verunreinigen. Der Streit schwelte jahrelang - und landete nun vor Gericht. Die Hintergründe zu der Provinzposse lesen Sie hier:

>> Weil ihn die Vögel nerven: Anwohner klagt gegen Maibaum in Altusried

>> Der Altusrieder Maibaum-Streit ist nun vor Gericht

>> Maibaum-Streit in Altusried - Maibaum-Experte gesucht - Verfahren vor dem Amtsgericht Kempten unterbrochen

In Wildpoldsried passiert: Liegt ein Grabstein im Bach ...

Bei manchen Spaziergängen in der Natur lässt sich Erstaunliches finden - wie wäre es etwa mit einem Grabstein im Bach? Das entdeckte eine Wildpoldsriederin 2021. Doch wie kam der Stein dorthin? Und wo kam er her? Die örtlichen Hobbyhistoriker nahmen sich der Sache natürlich an... Hier lesen Sie mehr dazu.

Wie im Film: Dieser renitente Senior sorgte vor Gericht für Aufsehen

Erst soll ein Senior seine Frau attakiert haben, dann einen Polizisten - und vor Gericht tauschten er und seine Frau schließlich verliebt Blicke aus, winkten einander und halfen sich auf ihre Plätze. Von dem Polizisten verabschiedete er sich nach der Verhandlung per Handschlag. Alles über die kuriose Verhandlung lesen Sie hier.

Kreuzthal/Eisenbach: Mitten durchs Dorf verläuft die Landesgrenze. Bild: Bastian Hörmann

Corona-Regeln können verwirren - in diesem Dorf gelten gleichzeitig verschiedene Vorgaben

Hat jemand nachgezählt, wie oft sich heuer die Corona-Regeln änderten? Wir verzichten an dieser Stelle darauf - eines ist aber sicher: Sie sorgten nicht selten für Verwirrung. Die Bewohner des Kreuzthals können da nur lachen: Sie mussten sich mit den Regeln gleich zweier Bundesländer herumschlagen. Die Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg verläuft mitten durch ihr Dorf. Wir haben sie besucht - hier lesen Sie mehr dazu.

Streit um Zweitwohnungen: In Oy wurde 2021 sogar geklagt

Die Wohnungsknappheit und steigende Immobilienpreise haben längst auch die Allgäuer Dörfer erreicht. Etwa dieses Ehepaar findet seit Jahren keine gemeinsame Wohnung. Und doch gibt es Menschen, die sich eine Wohnung als Feriendomizil halten, das sie nur etwa an Wochenende nutzen. In Oy-Mittelberg hat dieser Streit um Zweitwohnungen 2021 besonders interessante Blüten getrieben. Bereits Ende 2020 war es zu Vorwürfen durch einen Vertreter von Zweitwohnungsbesitzern gekommen, weil die Gemeinde die Steuern erhöhte. Im Frühjahr schließlich erhöhte die Gmeeinde auch die Kurbeiträge für Familienmitglieder von Zweitwohnungs-Besitzern (hier finden Sie merh dazu). Und im Sommer reichte gar ein Zweitwohnungsbesitzer Klage gegen ein neuen Baugebiet ein: Er fürchtet um seine Aussicht auf die Allgäuer Berge. Der Gemeinderat ließ sich davon allerdings nicht beeindrucken, wie Sie hier lesen. - Der Kläger nahm seinen Antrag schließlich zurück.

Verkehrswende? Gar nicht so leicht, wenn man 2021 auf die Außerfernbahn angewiesen war

Energie- und Verkehrswende sind angesagt. Der Abschied von fossilen Energieträgern und Individualverkehr überall, wo es möglich ist. Eine große Rolle könnte dafür die Bahn spielen - würde sie es ihren Gästen nicht häufig so schwer machen. Ein Beispiel in diesem Jahr: Die Strecke der Außerfernbahn zwischen Kempten und Pfronten. Seit Anfang Dezember fährt sie gar nicht, während des Jahres kam das immer wieder vor. Immerhin sollen die Züge nach den Weihnachtsferien nun wieder rollen. Eine weitere Hürde für die Verkehrswende zwischen Kempten und Pfronten: Ausgerechnet zu den besten Pendlerzeiten klafft ein Loch im Takt. Begrüßt wird sicherlich, dass in den nächsten Jahren Bahnhöfe auf der Strecke ausgebaut werden. Doch das bedeutet wieder Streckensperrungen und Schienenersatzverkehr.

Loriot und sein Verhältnis zu Möpsen lässt die Menschen schon lange schmunzeln - 2021 auch am Kemptener St.-Mang-Platz. Bild: Anne-Sophie Schuhwerk

Wo kommen all die kuriosen Schilder her? Spurensuche am St.-Mang-Platz in Kempten

Skurriles Eigenleben am St.-Mang-Platz: Tafeln mit der Aufschrift "Stadtführung der alternativen Geschichte" bringen im Herbst Bewohner und Passanten zum Lachen. Eine Spurensuche: Wer steckte dahinter?

Kurios: Warum das Festwochen-Kultgetränk "Vierspurige" Geschichte ist

Zum Festwochen-Kult, der üblicherweise Mitte August aufblüht, gehören unzählige Zutaten. Dirndl und Lederhose sowieso, Tanzen auf der Bank, Kuscheln im Schein des Lichterfests. Und natürlich so manches gegen Hunger und Durst. Zu Weinzelt-Zeiten Ende der 80er Jahre noch ein Geheimtipp, genießt auch die „Vierspurige“ längst Klassiker-Status. Doch plötzlich heißt sie anders - juristische Sorgen haben dem Kultgetränk einen neuen Namen verpasst.