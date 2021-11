25.000 Sterne sollen den Menschen in Kempten Impulse geben

Evi Klett und ihr Team verteilen Karten an 25.000 Haushalte: Über den Sinn von Weihnachten nachdenken. Damit verbunden sind kleine Veranstaltungen im Advent.

27.11.2021 | Stand: 14:00 Uhr

„Jetzt ist Sternezeit“, steht auf den Karten, die Evi Klett und einige Mitstreitende während der vergangenen Wochen gebastelt haben. 25.000 sind es an der Zahl. In den nächsten Tagen verteilt das achtköpfige Team die Karten in den Kemptener Briefkästen. Sie sollen den Menschen eine Freude machen und sie spüren lassen, dass es ein Miteinander gibt, sagt Klett. Ein QR-Code auf der Karte führt auf eine Internetseite mit 24 „Sternezeiten“ – kleine Ausstellungen, Andachten, Vorträge und Konzerte im Advent.

„Für dich wurde dieser Stern von Hand gemacht“, ist auf der Rückseite der Karte zu lesen. Den Stern auf der Vorderseite könne man abnehmen und aufhängen, erklärt Klett. Die 54-Jährige ist Fachlehrerin für Ernährung und Gestaltung an der Grund- und Mittelschule Altusried und macht derzeit ein Sabbatjahr.

„Ich fühle mich so von Gott geliebt, dass ich von dieser Liebe anderen Menschen etwas weitergeben möchte“, sagt sie. Die Karten richteten sich aber nicht nur an Gläubige, sondern an alle Menschen. Die Veranstaltungen sollen den Menschen Impulse geben, ganz neu über den Sinn von Weihnachten nachzudenken.

Ziel des Teams sei es gewesen, Karten für alle 36.000 Haushalte in Kempten zu basteln. 25.000 Stück sind es nun geworden. Die Veranstaltungen, die an jedem Tag im Advent geplant sind, seien meist draußen oder in einer Kirche angesiedelt, um den AHA-Regeln Rechnung zu tragen, erklärt Klett.

Eine Sternerallye für Kinder mit acht Stationen am Stadtweiher

Beispielsweise gibt es eine Sternerallye für Kinder im Grundschulalter. An acht Stationen um den Stadtweiher erfahren die Teilnehmenden Interessantes über Sterne und was sie mit Weihnachten zu tun haben. Im Haldenweg 83 gibt es ein beleuchtetes Fenster mit Scherenschnittkrippe zu sehen und unter dem Titel „Zacharias’ staade Zeit – Ein Engel sorgt für Ruhe!“ können Interessierte an einer etwas anderen Adventsandacht in der St.-Mang-Kirche teilnehmen.

Lesen Sie auch

So ist der Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren noch nie eröffnet worden Mit Video

Die „Sternezeit“-Aktion werde von einem breiten Netzwerk an Vereinen, Kirchen und vielen Privatpersonen unterstützt, sagt Klett. Darunter sind beispielsweise der Arbeitskreis Christlicher Kirchen (ACK), der Frauenbund Kempten oder die Studentengruppe Campus Connect.

Lesen Sie auch: