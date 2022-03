25-Jähriger bedroht Mann in Kempten mit Messer - Festnahme

Weil er einen anderen Mann mitten in der Kemptener Innenstadt mit einem Messer bedrohte, ist ein 25-Jähriger in der Nacht zum Samstag im Arrest gelandet.

26.03.2022 | Stand: 13:18 Uhr

Es war gegen 4 Uhr am frühen Samstagmorgen, als der 25-Jährige in der Kotterner Straße in der Nähe der BigBox in Kempten einen 24-Jährigen mit einem Messer bedrohte. Alarmierte Polizeibeamte rückten aus und trafen den deutlich alkoholisierten Tatverdächtigen im Bereich der Linggstraße an.

Der 25-Jährige hatte laut Polizei tatsächlich ein Messer dabei. Dieses wurde von den Beamten beschlagnahmt. Zur Verhütung weiterer Straftaten wurde der 25jährige in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.