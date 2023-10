In Kemptens Innenstadt entstehen knapp 30 neue Wohnungen

Die Arbeiten auf einem Baufeld unweit der Big Box gehen voran. Dort solle bald einige neue Wohnungen entstehen - inklusive Tiefgarage und Stellplätze.

05.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Nördlich der Big Box Allgäu sind größere Bauarbeiten im Gang. Gewerbeflächen und Wohneinheiten entstehen dort in der Scheibenstraße und an der Gutenbergstraße. Zurzeit gehen die Arbeiten in die Tiefe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.