270 weitere Geflüchtete fürs Oberallgäu angekündigt: Kommen nun Zeltunterkünfte?

270 weitere Geflüchtete sollen im Oberallgäu unterkommen. Doch es fehlen Unterkünfte. Statt Zelten wäre der Landrätin die Grüntenkaserne lieber.

27.01.2023 | Stand: 18:30 Uhr

In den kommenden Wochen werden im Rahmen des Länderausgleichs 270 weitere Geflüchtete aus der Ukraine ins Oberallgäu kommen. Das hat Landrätin Indra Baier-Müller während einer Versammlung der Oberallgäuer Bürgermeister und Bürgermeisterinnen am Freitag mitgeteilt. Demnach wurden von der Regierung von Schwaben sechs Busse angekündigt. Allerdings: Schon jetzt gelten die vorhandenen Unterkünfte als voll belegt. Die Idee, dafür das bisherige Impfzentrum in der Sonthofer Grüntenkaserne zu nutzen, scheitert laut Baier-Müller indes am auslaufenden Mietvertrag mit dem Bund.

