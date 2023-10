300 Kinder haben keinen Kitaplatz in Kempten: Das löst eine Kettenreaktion aus

Weil die Fachkräfte fehlen, fehlen auch die Kitaplätze in Kempten. Doch wenn Eltern ihr Kind nicht unterbringen können, hat das schwerwiegende Folgen.

13.10.2023 | Stand: 05:29 Uhr

Kempten habe seine Hausaufgaben in Sachen Kinderbetreuung gemacht, sagt Thomas Baier-Regnery, Sozialreferent der Stadt. Das stimmt – angesichts hunderter neu geschaffener Kitaplätze kann man den Verantwortlichen nicht vorwerfen, nichts unternommen zu haben. Dennoch hat der Fachkräftemangel nun schwere Konsequenzen.

Kein Kitaplatz: Soll ein Elternteil seinen Job kündigen?

Soll von zwei berufstätigen Eltern schlimmstenfalls einer kündigen, wenn kein Kitaplatz verfügbar ist? Nicht nur, dass der Familie das Einkommen fehlt. Das verschärft den Fachkräftemangel in einer anderen Branche. (Lesen Sie auch den Artikel unserer Redakteurin: Fachkräftemangel in den Kitas: 300 Kinder bekommen keinen Platz in Kempten)

Das Problem lässt sich auf eine simple Formel herunterbrechen: Wenn wir die Kinderbetreuung nicht organisieren können, werden die Wirtschaft und damit der Wohlstand leiden.