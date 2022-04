33-Jähriger kopiert Rezept: Jetzt muss er hinter Gitter

Richter und Staatsanwalt halten nichts von einer Bewährungsstrafe. Das liegt am langen Strafregister und der hohen Rückfall-Geschwindigkeit des Angeklagten.

04.04.2022 | Stand: 15:32 Uhr

Geständig ist der junge Mann vor Gericht und sagt zu seinen Betrügereien: „Es tut mir leid.“ So wie er da sitzt auf der Anklagebank, wirkt er geknickt und einsichtig. „Ich muss mein Suchtverhalten loskriegen“, betont er. Eben die Sucht brachte ihn dazu, ein für ihn ausgestelltes Rezept zu kopieren, um es mehrfach einzulösen. Einmal klappte das; beim erneuten Versuch in einer anderen Kemptener Apotheke flog der 33-Jährige auf. Der Wirkstoff in dem Medikament dient zur Behandlung von Angstzuständen und Panikstörungen.