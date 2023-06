37-Jährige in Kempten wohl sexuell belästigt - Partner schlägt Beschuldigtem Zähne aus

In Kempten kam es bei einem Konzert angeblich zu einer sexuellen Belästigung. Der Partner der Geschädigten soll dem Beschuldigten Zähne ausgeschlagen haben.

03.06.2023 | Stand: 13:54 Uhr

Eine 37-Jährige ist in Kempten auf einem Konzert angeblich sexuell belästigt worden. Laut Polizei gab die Frau an, dass ihr ein 22-Jähriger an die Brust gefasst habe. Daraufhin gerieten die Begleiter der Frau mit dem jungen Mann in Streit. Der 35-jährige Lebenspartner der Frau habe dabei den Beschuldigten geschlagen. Der verlor durch den Schlag Teile seiner Zähne. Zudem soll der 35-Jährige auch noch einen Begleiter des 22-Jährigen angegriffen und leicht verletzt haben.

Sexuelle Belästigung in Kempten: Alle Beteiligten waren stark angetrunken

Da alle beteiligten Personen laut Polizei stark angetrunken waren, müssen die Ermittler den genauen Tathergang noch klären. Im Raum stehen Körperverletzungsdelikte und eine sexuelle Belästigung. Hinweise nimmt die Kemptener Polizei unter Telefon 0831/99090 entgegen.

Weitere Nachrichten aus Kempten und dem nördlichen Oberallgäu lesen Sie hier.