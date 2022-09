4200 Besucher sehen Allgäu-Ausstellung. Heike Hüttenkofer gewinnt Publikumspreis

4200 Menschen sehen die Festwochen-Ausstellung. Selten zuvor wurden so viele Arbeiten verkauft wie heuer. Den Publikumspreis erhält Heike Hüttenkofer.

12.09.2022 | Stand: 17:58 Uhr

Die Kunstausstellung der Allgäuer Festwoche war – wie im vergangenen Jahr – vier Wochen kürzer als früher. Dennoch kamen 4200 Besucherinnen und Besucher in den Hofgartensaal der Kemptener Residenz, fast so viele wie in der doppelt so langen Ausstellungszeit vor Corona und 3000 mehr als im vergangenen Jahr. Auch die Kauflust der Kunstinteressierten war in diesem Jahr außergewöhnlich groß. Insgesamt wurden 22 Werke verkauft. Das sind ein Drittel der ausgestellten Arbeiten. In den Jahren davor gingen sonst nur um die acht bis zehn Werke an Kunstliebhaber. Vielen ging es wohl so wie einem Besucher, der ins Gästebuch schrieb: „Ich habe die Ausstellung vermisst.“

