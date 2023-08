45-Jähriger vor dem Amtsgericht Kempten: Sechs Personen unerlaubt über die Grenze gebracht

Mutmaßlicher Schleuser muss sich in Kempten vor Gericht verantworten. Zuvor wird aber ein Münchner Verfahren abgewartet. Bis dahin sitzt der Mann in U-Haft.

10.08.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Ein 45-jähriger Mann, der in Schweden lebt, soll am 17. Januar versucht haben, eine aus Syrien stammende Familie bei Füssen nach Deutschland einzuschleusen. Dafür sollte er sich nun vor dem Amtsgericht Kempten verantworten. So weit kam es jedoch nicht – die Verhandlung wurde auf Oktober vertagt, bis dahin bleibt der nach eigenen Angaben fünffache Vater in Kempten in Untersuchungshaft.

Ausländer über die Grenze bei Füssen geschleust: 45-Jähriger vor dem Amtsgericht Kempten

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, am 17. Januar 2023 in einem Kompaktvan sechs Personen auf der A7 über die Grenze nach Deutschland gebracht zu haben, ohne dass diese Personen gültige Pässe oder eine Aufenthaltsgenehmigung besaßen.

Lesen Sie hier: Gibt es Ärger, wenn ich niesen muss? Was Oberallgäuer Vorschulkinder jetzt vor der Einschulung bewegt

Direkt nach der Grenze wurde das Fahrzeug jedoch von der Polizei kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass die meisten Mitfahrenden nicht angeschnallt gewesen sind, Kinder fuhren ohne Kindersitz – was die Staatsanwaltschaft als „gefährdende Behandlung“ wertet, was eine deutliche Straferhöhung bedeute (siehe unten: „Der Straftatbestand“).

Allerdings läuft aktuell in München ebenfalls ein Verfahren, von dem das in Kempten womöglich abhängt. Nach längeren Gesprächen zwischen Gericht, Verteidigern und Staatsanwaltschaft unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde deshalb entschieden, die Ergebnisse aus München abzuwarten. Die Kemptener Hauptverhandlung wurde daher ausgesetzt und vertagt – auf Anfang Oktober. Für den Angeklagten, der seit 17. Januar in Untersuchungshaft sitzt, bedeutet das: Er bleibt bis auf Weiteres in der Kemptener Justizvollzugsanstalt.

Lesen Sie auch: Versteckt im Pfarrgarten: Reicholzried hat jetzt ein "Pilgerstüble"

Der Straftatbestand: Einschleusen von Ausländern

Das Aufenthaltsgesetz regelt in den Paragrafen 95 bis 97:

Mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr wird unter anderem bestraft, wer sich unerlaubt in Deutschland aufhält oder einreist.

wird unter anderem bestraft, wer sich unerlaubt in Deutschland aufhält oder einreist. Drei Monate bis fünf Jahre Freiheitsstrafe droht, wenn eine Person zur illegalen Einreise anstiftet oder dabei hilft und dafür einen Vorteil erhält oder das wiederholt oder zugunsten mehrerer Ausländer tut.

droht, wenn eine Person zur illegalen Einreise anstiftet oder dabei hilft und dafür einen Vorteil erhält oder das wiederholt oder zugunsten mehrerer Ausländer tut. Sechs Monate bis zehn Jahre Freiheitsstrafe droht, wenn das Einschleusen gewerbsmäßig, als Bande oder mit Schusswaffe erfolgt; oder wenn es Leben oder Gesundheit der Geschleusten gefährdet oder sie einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung aussetzt.

droht, wenn das Einschleusen gewerbsmäßig, als Bande oder mit Schusswaffe erfolgt; oder wenn es Leben oder Gesundheit der Geschleusten gefährdet oder sie einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung aussetzt. Verursacht das Schleusen den Tod eines Menschen, kann sich die Strafe auf mindestens drei Jahre erhöhen.

erhöhen. Auch der Versuch ist strafbar.

Lesen Sie auch: Oberallgäuer Ausflugsziel Alttrauchburg ist verriegelt - was ist da los?