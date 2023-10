50 Jahre Molkereischule Kempten:Tag der offenen Tür am Samstag

Die Molkereischule Kempten feiert ihren 50. Geburtstag am Samstag mit einem „Tag der offenen Tür“. Warum die Berufsbilder topaktuell sind, erklärt Emmerich Heilinger.

06.10.2023 | Stand: 14:53 Uhr

„Milch und Käse prägen das Allgäu seit mehr als 2000 Jahren“, sagt Emmerich Heilinger, langjähriger Geschäftsführer des Milchwirtschaftlichen Vereins. Er hat „Erfahrungen von der Pike auf“ und ist großer Fan jeglicher Milchprodukte. „Wer das Lebensmittel ‚Milch’ versteht, als das von allen empfindlichste Lebensmittel, versteht auch alle anderen Lebensmittel, egal ob Bier oder Brot.“ Heilinger hält am Samstag den Festvortrag anlässlich des 50. Geburtstags der Molkereischule Kempten (siehe unten).

Seit im Jahr 1973 die zwei Molkereischulen im Unterallgäuer Boos (für Weichkäse) und im Westallgäuer Weiler (für Hartkäse) zusammengeführt wurden zum Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum (LVFZ) für Molkereiwirtschaft in Kempten, konnten über die vergangenen 50 Jahre die Lehrkapazitäten kontinuierlich ausgebaut werden. Für Heilinger ist das die schönste Geschichte.

Jubiläum: Die Molkereischule Kempten feiert ihren 50. Geburtstag mit großem Programm

Seit Käsegroßhändler Carl Hirnbein die Entwicklung des Weichkäses (Limburger) und das Duo Aurel Stadler und Johannes Althaus die Entwicklung des Hartkäses (Emmentaler) vorantrieben, ist im Bereich Milchwirtschaft viel passiert.

Heute sei das Berufsbild des Milchtechnologen sehr vielschichtig und die Nachfrage nach gut ausgebildeten Fachkräften aus allen Bereichen in der Lebensmittel-Produktentwicklung, -technologie und -produktion sehr groß, sagt Heilinger. Auch bei Verwaltung und Gesetzgebung im Bereich Nahrungsmittel werden Fachleute mit fundierten Kenntnissen stark nachgefragt. Die Milchschule bildet in Kooperation mit der Berufsschule III in Kempten und überbetrieblich mit dem LVFZ heuer 259 Milchtechnologen und Milchtechnologinnen, 20 Molkereimeister und 29 staatlich geprüfte Techniker für Milchwirtschaft und Molkereiwesen aus.

50 Jahre Molkereischule Kempten - jetzt wird gefeiert

Am Samstag haben alle Interessierten und Neugierigen die Möglichkeit, sich bei verschiedenen Vorträgen im Hörsaal des LVFZ und bei Führungen durch die Molkereischule ein eigenes Bild dieses Berufsbildes, der Ausbildungsmöglichkeiten über die verschiedenen Themenschwerpunkte wie „Milch und ihre Inhaltsstoffe“, „Vegane Milchersatzprodukte“ oder „Von Milch zu Käse“ zu verschaffen. Die Vorträge beginnen um 13 Uhr. Für das leibliche Wohl wird gesorgt und ein Molkereischul-Express sorgt für einen reibungslosen Pendelverkehr zwischen den Parkmöglichkeiten und der Molkereischule.

50 Jahre Molkereischule Kempten - das Programm am Tag der offenen Tür am Samstag

Der „Tag der offenen Tür“ findet am Samstag, 7. Oktober, von 12 bis 16.30 Uhr in der Molkereischule Kempten (Auf dem Bühl 84) statt. Neben Führungen gibt es ab 13 Uhr Vorträge rund um die Milch – beispielsweise geht es um Inhaltsstoffe, Laktoseintoleranz, vegane Milchprodukte, Bio-Milch oder darum, wie die Löcher in den Käse kommen. Beim Rahmenprogramm können Kinder ihre eigene Butter herstellen oder an einem Malwettbewerb teilnehmen. Zudem gibt es ein Glücksrad und eine Milch-Rally mit Fragen rund um die Milchwirtschaft. Hauptgewinne sind Teilnahmen als Gastprüfer bei der Internationalen Käsemeisterschaft am Freitag, 20. Oktober, in Kempten.

