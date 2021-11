73-Jähriger greift in Kempten zur Schusswaffe - Polizei nimmt Täter fest

Ein Mann hat Mittwochmittag einen anderen mit einer Handfeuerwaffe bedroht. Warum der Senior in Kempten zur Waffe griff, ist unklar. Die Polizei ermittelt noch.

10.11.2021 | Stand: 14:59 Uhr

Zu einer "Bedrohungslage", wie es die Polizei nennt, kam es Mittwochmittag in Kempten in einem Privatgebäude in der Lotterbergstraße. Folge war ein größerer Polizeieinsatz. Laut Polizei-Sprecher Holger Stabik hatte offenbar ein 73-Jähriger einen andern Mann (41) mit einer Handfeuerwaffe - also einer Pistole oder einem Revolver - bedroht.

Der 41-Jährige konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen und alarmierte dann die Polizei. Die darauf angerückten Ordnungshüter nahmen den 73-Jährigen fest. Er leistete laut Stabik keinen Widerstand.

Worum es in dem Streit ging und ob es sich um eine scharfe Waffe handelte, ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Lesen Sie auch: Polizei-Großeinsatz: Schulzentrum Marktoberdorf evakuiert

Lesen Sie auch