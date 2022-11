Aktuell brennt und qualmt ein Lkw auf der Kaufbeurer Straße nahe der A7-Ausfahrt Kempten-Leubas. Es kommt derzeit zu Verkehrsbehinderungen.

15.11.2022 | Stand: 09:02 Uhr

Ein Laster hat an der Auffahrt zur A7 bei Kempten-Leubas Feuer gefangen. Der Lkw-Fahrer war ersten Informationen zufolge auf der Kaufbeurer Straße in Kempten stadtauswärts unterwegs. Am Sattelzug steigt qualmender Rauch empor.

Der Verkehr staut sich aktuell auf der Kaufbeurer Straße. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.

Weitere Informationen folgen.