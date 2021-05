A7 bei Kempten: Fahrer kommt von Fahrbahn ab, beschädigt Mittelschutzplanke und flüchtet

Die Polizei sucht Zeugen: Ein Unbekannter ist auf der A7 bei Kempten in Fahrtrichtung Kassel von der Fahrbahn abgekommen und verschwand von der Unfallstelle.

13.05.2021 | Stand: 15:05 Uhr

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, kam es in den frühen Morgenstunden zu der Unfallflucht auf der A7 bei Kempten. Mehrere Autofahrer hatten per Notruf gemeldet, dass sich zwischen den Anschlussstellen Betzigau und Kempten viel Erde auf dem linken Fahrstreifen über eine Länge von etwa 60 Metern befand.

Fahrstreifen musste für Reinigung gesperrt werden

Die Polizei geht aufgrund der Spurenlage davon aus, dass ein bislang unbekannter Autofahrer links von der Fahrbahn abgekommen war und an der Mittelschutzplanke entlang streifte. Diese wurde dabei beschädigt - die Sachschadenshöhe beläuft sich auf 10.000 Euro. Der linke Fahrstreifen auf der A7 musste zur Reinigung für eineinhalb Stunden gesperrt werden.

Bei dem Unfallverursacherfahrzeug könnte es sich laut Polizei um einen Lkw oder einen Transporter handeln. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter der Tel.-Nr. (0831) 9909-2050 entgegen.