Lkw verliert bei Kempten-Leubas seine Ladung - sieben Autos beschädigt

28.11.2023 | Stand: 12:37 Uhr

Am Montag hat sich auf der A7 bei Kempten-Leubas eine LKW-Ladung gelöst, durch die sieben Autos beschädigt wurden. Laut Polizei fuhren die Fahrzeuge über das Werkzeug, das aus dem Lkw gefallen war und sich quer auf den Fahrstreifen verteilt hatte.

LKW-Ladung löst sich auf A7 bei Kempten-Leubas

Nach Angaben der Beamten wollte der 56-jährige LKW-Fahrer in Kempten-Leubas in Richtung Süden auf die A7 fahren, als sich im Kurvenbereich der Auffahrt die Seitenbox des Lkw, in der sich Werkzeug befand, öffnete. Der betroffene Bereich wurde für 30 Minuten gesperrt.

Sieben Autos bei Kempten-Leubas durch Werkzeug auf der Fahrbahn beschädigt

Der entstandene Schaden an den sieben betroffenen Autos kann laut Polizei noch nicht genau beziffert werden. Drei der Fahrzeuge wurden aufgrund platter Reifen abgeschleppt.

Die Polizei bittet Autofahrer, deren Fahrzeuge ebenfalls durch die Werkzeuge beschädigt wurde, sich unter der Nummer 0831/9909-2050 zu melden. Den 56-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld aufgrund des Ladungsverstoßes.

