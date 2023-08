Polizei stoppt Transporter mit gestohlenen E-Bikes und E-Rollern

Die Polizei stoppt drei Männer auf der A7. Sie hatten teilweise gestohlene Ladung in ihrem Transporter. Zwei von ihnen sitzen in Untersuchungshaft.

04.08.2023 | Stand: 12:44 Uhr

Die Polizei hat auf der A7 bei Dietmannsried (Kreis Oberallgäu) einen Transporter gestoppt, in dem sich mutmaßlich gestohlene E-Bikes und E-Scooter befanden. Zwei der drei Männer, die in dem Transporter saßen, sitzen mittlerweile in U-Haft, teilt die Polizei mit.

Die Kontrolle war bereits am letzten Samstag, 29. Juli, um 20.30 Uhr. In dem Transporter waren zwölf E-Bikes und fünf E-Scooter geladen, für den die drei Männer im Alter zwischen 55 und 61 Jahren keinen Eigentumsnachweis dabei hatten.

Kontrolle auf der A7: Teil der Ladung stellt sich als Diebesgut heraus

Als die Beamten die Fahrräder und Scooter genauer unter die Lupe nahmen, stellten sie fest, dass fünf der Fahrräder und zwei der Scooter als gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben waren. Sie wurden wenige Tage zuvor in Norddeutschland im Raum Bremerhaven und Cuxhaven gestohlen.

Der Fahrer des Transporters sagte den Beamten, dass er die Fracht gegen ein "kleines Entgelt" nach Nordmazedonien bringen sollte. Dafür hatten die drei Männer die Roller und Räder teilweise demoliert und verpackt. Die Polizei stellte den Transporter und das mutmaßliche Diebesgut auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sicher. Sie beziffern den Gegenwert der Fahrräder und Roller auf insgesamt rund 30.000 Euro.

Zwei der Männer sitzen in Untersuchungshaft

Am Sonntag, 30. Juli, erließ der Haftrichter am Amtsgericht Kempten einen Haftbefehl gegen zwei der drei Männer. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft. Der dritte konnte einen Wohnsitz in Deutschland nachweisen und wurde deshalb auf freien Fuß gesetzt.

Den Ermittlern ist es bis jetzt gelungen, neun der sichergestellten E-Bikes und E-Roller Diebstählen zuzuordnen. Sie gehen davon aus, dass die rechtmäßigen Besitzer in den anderen Fällen den mutmaßlichen Diebstahl noch nicht bemerkt oder angezeigt haben. Die Beamten aus Kempten stehen deshalb mit den zuständigen Dienststellen in Norddeutschland in Kontakt.

