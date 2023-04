Am Montagmorgen fährt eine Frau auf der A7 von Kempten in Richtung Füssen - als Geisterfahrerin. Als die Polizei nach ihr fahndet, ist sie spurlos verschwunden.

20.04.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Am Montagmorgen haben mehrere Verkehrsteilnehmer der Polizei eine Fahrerin gemeldet, die die Autobahnauffahrt der A7 in Kempten in entgegengesetzter Richtung befuhr. Laut Angaben der Polizei kam sie von der Stephanstraße und fuhr mit einem grauen Kombi in Richtung Füssen. Vermutlich verwechselte sie die Auf- und Abfahrt der Autobahn. Bei der Fahndung nach der Autofahrerin stellten die Beamten jedoch kein entsprechendes Fahrzeug mehr fest.

Lesen Sie auch: Geisterfahrer auf der A7 - beinahe Frontalzusammenstoß bei Kempten

Gegen Frau in grauem Kombi läuft nun ein Verfahren

Nun läuft ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugen der Tat und eventuell sogar gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kempten unter der 0831/9909-2140 zu melden.

Weitere Meldungen aus Kempten lesen Sie wie immer hier.