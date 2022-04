Abbruchfirma Lässer in Waltenhofen erweitert: Kritik von Gemeinderäten und Behörden

Drei Gemeinderäte stören die zu geringen Ausgleichsflächen. Das Wasserwirtschaftsamt Kempten spricht von „einer Vielzahl von Verstößen“ gegen Auflagen.

Das Abbruch- und Kiesabbau-Unternehmen Lässer in Waltenhofen-Herzmanns möchte seinen Betrieb erweitern. Geplant ist eine neue Halle mit einem Steinbrecher im Süden des Geländes neben der B19. Der Gemeinderat zeigte sich jüngst einverstanden mit den Entwürfen. Peter Harsch von der SPD sowie Ulrike Hitzler und Johanna Mayr von den Grünen stimmten dagegen. Sie stören sich am Umgang mit den Ausgleichsflächen. Auch das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Kempten äußert Bedenken: „Eine Vielzahl von Verstößen“ sei dokumentiert. „Auch aus Gründen des vorsorgenden Grundwasserschutzes“ sei eine Vergrößerung der Firma kritisch zu sehen.

Wie viele andere Behörden war das WWA aufgerufen, zu den Lässer-Plänen Stellung zu beziehen. Auf Nachfrage beim WWA rudert Leiter Karl Schindele zurück: „Die Stellungnahme hätte so nicht veröffentlicht werden dürfen.“

Wasserwirtschaftsamt Kempten: Leiter rudert zurück

Zwar sei bei den jährlichen Kontrollen, die das Amt durchführe, immer mal wieder etwas bemängelt worden – wie etwa falsch gelagertes Material. Aber das dürfe keine Auswirkungen auf die Ausbau-Pläne der Firma haben. Zudem betont Schindele, dass alle Mängel behoben worden seien. Das Landratsamt Oberallgäu, welches das Vorhaben genehmigen muss, äußert sich ähnlich: „Aktuell laufen keine Ordnungswidrigkeiten-Verfahren gegen die Firma Lässer. Verstöße in der Vergangenheit wurden abgearbeitet und sind erledigt.“ (Lesen Sie auch: Waltenhofen gestaltet Mittagsbetreuung flexibler)

Firmenchef Ehrenreich Lässer ärgern die Aussagen des WWA: „Die Stellungnahme ist unfair und nicht richtig. Das Grundwasser wurde noch nie und in keinster Weise gefährdet oder belastet.“ Vorsortiertes Abbruchmaterial wie Altholz und mineralisches Abbruchmaterial werde mit einem Holz-Schredder, einem Bauschutt-Brecher und diversen Siebmaschinen zur Wiederverwertung aufgearbeitet. „Andere Abbruchmaterialien wie Sperrmüll, Verbrennungsmüll und Mischabfälle werden an der Abbruchstelle aussortiert und vorschriftsmäßig entsorgt.“ Die Materialien und die Aufbereitungsmaschinen stünden zudem auf einer 30 Zentimeter dicken Betonfläche. Und der Regenwasserablauf werde in den Schmutzwasserkanal der Gemeinde geleitet.

Neue Halle in Waltenhofen versiegelt 4000 Quadratmeter große Fläche

Die neue Halle habe eine Fläche von 4000 Quadratmetern und werde etwa zwölf Meter hoch werden, sagt Lässer. Zudem erhalte sie ein Giebeldach. Entlang der B19 soll ein Erdwall aufgeschüttet werden, der als Sichtschutz dient.

Wie bei jedem Bauvorhaben, bei dem Fläche versiegelt werden soll, muss auch Lässer dafür Ausgleichsflächen ausweisen. Zur Berechnung wird ein bestimmter Faktor angesetzt. Die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt schreibt in ihrer Stellungnahme, dass ein Faktor von 0,8 festzulegen sei. Der vom Planungsbüro Opla in München vorgegebene Faktor von 0,6 sei zu niedrig, da die neue Halle massiv das Landschaftsbild beeinträchtige. (Lesen Sie auch: Muss ein Teil des Schorenwaldes in Waltenhofen für Gewerbe weichen?)

SPD-Gemeinderat hakt bei Ausgleichsflächen nach

Während der Ratssitzung hakte Peter Harsch (SPD) nach: „Geht man auf die Naturschutzbehörde ein? Gab es eine Absprache?“ Christoph Roider vom Büro Opla entgegnete, dass sich das eine Landschaftsarchitektin angeschaut habe und zum Schluss gekommen sei, dass ein Faktor von 0,6 ausreiche.

„Den Faktor für Ausgleichsflächen einfach zu reduzieren, halten wir für nicht in Ordnung“, teilt Ulrike Hitzler (Grüne) nach der Sitzung mit. Sie und Johanna Mayr würden die Meinung von Harsch teilen. Die drei Ratsmitglieder sprachen sich deshalb gegen die Pläne aus. Diese werden nun öffentlich ausgelegt, sodass sich Behörden und Bevölkerung erneut äußern können.

Untersuchung zur Lärmbelastung in Auftrag gegeben

Das Gebiet, in dem die neue Halle entstehen soll, ist derzeit noch ein Vorranggebiet für Kiesabbau. Damit dort gebaut werden kann, muss ein Gewerbegebiet ausgewiesen werden, erklärt Waltenhofens Bauamtsleiter Klaus Häger. Diese Änderung ist Bestandteil des Verfahrens. Voraussetzung sei allerdings, dass die Bodenschätze, sprich der Kies, vorab vollständig abgebaut werden. Lässer habe signalisiert, dass er das möglichst schnell erledigen wolle. Eine Untersuchung zur künftigen Lärmbelastung läuft.

