Dietmannsried überwacht Müllcontainer jetzt mit Kamera

Nicht jeder entsorgt Glas und Verpackungen ordnungsgemäß. Ist ein Container voll, entsteht oft Chaos. Jetzt werden Müllsünder ins Visier genommen.

20.07.2023 | Stand: 11:24 Uhr

Hausmüll gehört in die Tonne. Selbstverständlich möchte man meinen, aber so ist es nicht überall in Kempten, dem Ober- und Westallgäu. In Dietmannsried etwa stellten Verbraucherinnen und Verbraucher Restmüll immer wieder dort ab, wo sie eigentlich Papier, Glas und Kunststoffverpackungen getrennt in Containern entsorgen sollen. Mit einer Kamera ist die Gemeinde nun Müllsündern auf der Spur.

