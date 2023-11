Das Trinkwasser in Betzigau ist wieder keimfrei

Nachdem das Trinkwasser in Betzigau fünf Tage lang mit Chlor versetzt wurde, ist es nun wieder keimfrei. Die Ursache für die Verunreinigung ist noch ungewiss.

Vor knapp zwei Wochen wurde in der Gemeinde Betzigau das Abkochen von Wasser wegen coliformer Keime angeordnet. Nun ist „alles keimfrei“, teilt Marco Alberth, Geschäftsstellenleiter der Gemeinde Betzigau, am Mittwochnachmittag mit. Das Gesundheitsamt habe keine Keime mehr in den Proben gefunden. Die Abkochanordnung sei damit aufgehoben.

Ursache für Keime im Trinkwasser: "Wir wissen es nicht"

Über fünf Tage wurde das Trinkwasser am Auslauf des Hochbehälters mit kleinen Mengen Chlor versetzt, das Wasser also desinfiziert. Auf die Frage, was die Ursache für die coliformen Keime im Trinkwasser waren, sagt Marco Alberth: „Wir wissen es nicht.“ Womöglich habe es Rückstände von Keimen nach einem Wasserrohrbruch im August gegeben, vermutet er. Damals seien die Proben allerdings alle gut ausgefallen.

