Abriss des großen Gebäudes im Kemptener Sparkassenquartier? "Ein No-Go!"

Drei Entwürfe haben sich beim Architektenwettbewerb für das Sparkassenquartier durchgesetzt. Abriss oder nicht? Diese Frage sorgt nun für Diskussionen.

09.11.2023 | Stand: 18:12 Uhr

In diesen Tagen will die Sparkasse entscheiden, welchen der drei Siegerentwürfe für das Sparkassenquartier sie umsetzt. Interessierte konnten sich in einer Ausstellung ein Bild von den Vorschlägen machen. Diese Möglichkeiten nutzten am Mittwoch Altstadt- und Stiftsstadtfreunde sowie Heimatverein und Architekturforum. Dabei kamen Fragen auf - und von Einzelnen ein deutlicher Appell. Mehr zu den Siegerentwürfen lesen Sie hier.

