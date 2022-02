Abschied von den „Gürteltieren“ durch digitale Akten

Mit Einführung der elektronischen Akte soll die Zeit gebündelter Papiertürme zu Ende gehen. Auch die Videotechnik hält in den Kemptener Sitzungssälen Einzug.

23.02.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Die Berufungsakte aus einem einzigen Verfahren zum Dieselskandal hat Landgerichtspräsident Uwe Erlbeck zum Pressetermin dabei. Der Stapel aus Papier ist einen halben Meter hoch, ein Stoffband hält die Unterlagen zusammen. „Gürteltiere“ nennen Mitarbeiter diese Bündel. Justizminister Georg Eisenreich will die weit verbreitete Spezies bald auf der Roten Liste der bedrohten Arten sehen.

In einer Videokonferenz ist der Politiker aus München zum Pressetermin in der Kemptener Residenz zugeschaltet. Dass die Justiz spät auf den Digitalisierungs-Zug aufspringt, lässt der Minister nicht gelten: „Das Umfeld ist sehr komplex. Für jede Verfahrensart ist eine eigene Anpassung der Software nötig.“ In den Prozess ist die Rechtsprechung genauso eingebunden wie die Rechtspflege und der Vollzug.

Bundesweit soll Ende 2025 die Digitalisierung der Justiz abgeschlossen sein

Das bundesweite Ziel der Umstellung bis Ende 2025 werde Bayern schaffen. Kempten ist im Bereich des Oberlandesgerichts München das fünfte von zehn Landgerichten, das die E-Akte einführt.

Nicht zu unterschätzen sei der Hardware-Einsatz: 127 Standorte mit 15.000 Arbeitsplätzen wollen ausgestattet sein. In den Richterbüros sind jeweils zwei 27-Zoll-Bildschirme vorgesehen, für die Sitzungssäle Touchscreens und ein großer Bildschirm, an dem auch Zuschauer verfolgen können, welche Beweismittel von den Beteiligten in Augenschein genommen werden. Im vergangenen Jahr erhielten auch alle 99 bayerischen Gerichte Zugang zu Videokonferenzanlagen.

Auch die Anwälte müssen sich vom Papier verabschieden

Seit 1. Januar sind die 400 Anwälte im Landgerichtsbezirk verpflichtet, elektronische Akten zu führen. Dazu brauchte es wiederum besondere Voraussetzungen, beispielsweise ein einheitliches System für Signaturen.

Papierlose Prozessführung werde übrigens auch künftig nicht bei den Bürgern vorausgesetzt, betont Erlbeck. Wer Anträge, Beschwerden, Einsprüche in Briefform einreiche, werde nicht schlechter gestellt als ein Digital-Profi.

