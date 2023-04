Abschied von zwei Geschäften in Kempten und in Dietmannsried

Feinkostladen in Dietmannsried schließt. Die Gemeinde ist in Gesprächen mit potenziellen Pächtern. Und ein Outdoor-Anbieter in Kempten sperrt zu.

14.04.2023 | Stand: 17:55 Uhr

Der Feinkostladen „Klein und fein“ am Rathausplatz in Dietmannsried hat geschlossen. Thomas Wohlfahrt, der ehemalige Betreiber, widmet sich künftig ganz der Musik. Die Kommune ist bereits in Gesprächen mit potenziellen Pächtern. Auch in Kempten gab es einen Abschied: Der Salewa-Store in der Schlößlepassage hat seine Pforten geschlossen. Möglicherweise aber nicht dauerhaft.

