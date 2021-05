In den Öschlesee nahe Sulzberg ist am Sonntag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Rettungskräfte versuchen, das Flugzeug zu bergen - doch es gibt ein Problem.

10.05.2021 | Stand: 12:59 Uhr

Update, Montag, 10. Mai, 12.45 Uhr: Am Öschlesee läuft die Bergung des am Sonntag in den See gestürzten Kleinflugzeugs. Die Maschine wird mit Luftkissen aus dem Wasser an die Oberfläche gehoben. Die Bergung ist schwierig, aktuell ragt aber zumindest bereits das Heck der Cessna an die Oberfläche, berichtet unser Fotograf Ralf Lienert vor Ort. Sehen Sie hier seine aktuellen Bilder:

Update, Montag, 10. Mai, 10.45 Uhr: Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs in den Öschlesee haben am Montag die Bergeversuche der Maschine begonnen. Bei dem Unglück gestern waren wie berichtet vier Insassen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Das Flugzeug sei untergegangen und liege in etwa acht Metern Tiefe im Öschlesee bei Sulzberg, berichtete die Polizei.

"Die Bergung gestaltet sich schwierig", sagte Polizeisprecher Dominic Geißler. "Das Flugzeug steckt in Schlick fest." Taucher müssten nun die Bergung vorbereiten. Eventuell müsse die Maschine mit Luftkissen an die Wasseroberfläche gebracht werden. Wir halten sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Update, Montag, 10. Mai, 9.40 Uhr: Mittlerweile hat die Kriminalpolizei Kempten weitere Erkenntnisse zum Absturz des Kleinflugzeugs am Sonntag in den Öschlesee, ebenso wie zum Zustand der vier verletzten Insassen.

Das einmotorige Kleinflugzeug der Marke Cessna stürzte am Sonntag gegen 17.15 Uhr in den Öschlesee (Sulzberger See), nachdem es kurz zuvor vom Flughafen Durach gestartet war. An Bord befanden sich vier Personen, die zum Teil schwer verletzt wurden.

Dem Piloten gelang es nach dem Start offenbar nicht, mit dem Flugzeug an Höhe zu gewinnen. Er steuerte die Maschine über die A 980 in Richtung des Öschlesees, wo sie im Anschluss abstürzte. Alle Insassen, drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 27 und 38 Jahren, konnten gerettet werden und kamen zur weiteren Versorgung in verschiedene Kliniken. Zwei Personen wurden laut Polizei leicht und zwei Personen schwer verletzt.

Gestern war noch von Lebensgefahr bei einer Person die Rede, der Gesundheitszustand hat sich zwischenzeitlich stabilisiert, so dass derzeit von keiner Lebensgefahr mehr ausgegangen wird, wie die Polizei berichtet. Drei der Insassen kommen aus dem niederbayerischen Landkreis Dingolfing-Landau, eine Person lebt in Straubing. Das Flugzeug sank nach dem Aufprall auf den Grund des Sees. Heue soll die Bergung des Flugzeugs beginnen, das in rund acht Metern Tiefe liegt. Vermutlich kommen Luftkissen zum Einsatz.

Die Ursache des Absturzes ist derzeit noch unklar, auch zur Schadenshöhe kann die Polizei aktuell noch keine Angaben machen. Ein Gutachter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung wurde eingeschaltet, ebenso - auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kempten - ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs. Die Kriminalpolizei Kempten hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Update, Montag, 10. Mai, 8.30 Uhr: Die Bergung des am Sonntag in den Öschlesee gestürzten Kleinflugzeugs hat noch nicht begonnen - die Planungen dazu laufen derzeit aber, wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte. Die Bergung soll heute noch stattfinden, angedacht ist laut des Polizeisprechers der späte Vormittag. Eventuell kommen dabei auch ein Hubschrauber und Taucher zum Einsatz. Klar ist mittlerweile, dass es sich bei den vier Insassen der Cessna um eine Frau und drei Männer im Alter von 27 bis 38 Jahren handelt. Nähere Informationen zu den Verletzungen und dem Zustand der gestern Abend in Lebensgefahr schwebenden Person konnte der Polizeisprecher noch nicht geben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Update, Montag, 10. Mai, 6.10 Uhr: Das am Sonntag in den Öschlesee gestürzte Kleinflugzeug soll am Montag aus dem Badesee bei Sulzberg geborgen werden. Das teilte ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen mit. Die Maschine mit vier Menschen an Bord war am Sonntagnachmittag nahe Sulzberg in das auch als Öschlesee bekannte Gewässer gestürzt. Einer der Insassen schwebe nach dem Unfall weiterhin in Lebensgefahr, sagte der Polizeisprecher in Kempten. Zwei Menschen in dem Flugzeug wurden leicht verletzt, ein weiterer erlitt schwerste Verletzungen. Über die Insassen war zunächst nur bekannt, dass unter ihnen mindestens eine Frau war.

Update von 20.20 Uhr: Nach dem Flugzeugabsturz am Öschlesee nahe Sulzberg haben die EInsatzkräfte die Bergung des Kleinflugzeugs gegen 20 Uhr abgebrochen. Zwar haben sie die Cessna mittlerweile lokalisiert, aber: Die Maschine steckt mit der Schnauze voran im Schlick, erklärten sie gegenüber unserem Reporter vor Ort, sodass bei einer Bergung das Risiko bestehe, dass das Flugzeug in zwei Teile bricht. Die Folge: Treibstoff läuft in den See und löst einen großen Umweltschaden aus.

Die Einsatzkräfte wollen am Montagvormittag einen neuen Versuch starten, dann soll ein Hubschrauber der Bundespolizei das Flugzeug aus dem See ziehen. Dieser Hubschrauber kann ein Gewicht von drei Tonnen anhängen. Taucher der Polizei sollen die Bergung unterstützen.

Pilot wollte Kleinflugzeug im Öschlesee notlanden

Update von 19.30 Uhr: Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, schwebt nach dem Absturz eine Kleinflugzeugs im Öschlesee nahe Sulzberg eine Person in Lebensgefahr. Eine weitere sei schwer verletzt, zwei Personen leicht verletzt. Insgesamt befanden sich drei Männer und eine Frau an Bord, sagten die Rettungskräfte gegenüber unserem Reporter vor Ort.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Pilot wohl Probleme mit dem Starten des Flugzeugs und musste notlanden - dazu wählte er den Öschlesee, so ein Sprecher der Polizei. Bei dem Kleinflugzeug handelt es sich um eine Cessna Typ 172.

120 Einsatzkräfte bei Flugzeug-Absturz am Öschlesee

Etwa 120 Rettungs- und Einsatzkräfte sind am Sonntagabend vor Ort, darunter auch Taucher, Vertreter des Luftfahrtbundesamts und Wasserwirtschaftsamts. Die Bergung des Kleinflugzeugs wird nach Einschätzung der Polizei bis weit in die Nacht hinein dauern.

Unserem Reporter gegenüber sagte das Technische Hilfswerk (THW), dass die Einsatzkräfte versuchen, das Flugzeug in Ufernähe zu bringen und zu bergen. Aktuell befindet es sich wohl etwa 20 bis 30 Meter vom Ufer entfernt und in etwa acht Meter Tiefe. Das Problem: Die Einsatzkräfte können es nicht konkret lokalisieren. (Lesen Sie auch: Motorflieger wird am Flugplatz Reutte-Höfen von Windböe erfasst und stürzt ab)

Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.

