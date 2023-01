Kempten pflanzt Bäume für die Stadt der Zukunft und sagt giftigem Kraut den Kampf an

Die Tauglichkeit neuer Arten für die Stadt Kempten prüft die Abteilung Stadtgrün seit vielen Jahren. Erkenntnisse gibt es im Kampf gegen das Wasserkreuzkraut.

09.01.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Damit es auch in Zukunft Bäume in Kempten gibt, die dem Klimawandel trotzen, nimmt die Stadt seit 2010 an dem Langzeitprojekt „Stadtgrün 21“ teil. Seitdem sind in ganz Kempten Baumarten wie die Blumenesche oder der Lederhülsenbaum verteilt, die wärmere und trockenere Sommer aber auch neu eingewanderte Schädlinge besser verkraften. Zweimal jährlich bewertet die Abteilung Stadtgrün vom Amt für Tiefbau und Verkehr in Kempten deren Entwicklung nach Kriterien wie Höhe, Färbung der Blätter oder neuen Trieben, sagt Mitarbeiterin Susanne Dangel.

Welche Stadtbaumarten sich gut entwickeln und welche ungeeignet scheinen

„Besonders üppig wächst die Purpurerle an der Ecke Bahnhofstraße und Heussring“, sagt Dangel. Acht Stück seien dort angepflanzt, diese haben ihre Höhe seit 2010 verdoppelt.

In der Kaufbeurer Straße stehen Amberbäume. „Sie wachsen toll, allerdings sind sie anfällig für Schneebruch“, sagt Dangel. Wirklich schlecht schneide keine der getesteten Arten ab. Jedoch erscheine der Ginkgo in der Oberstdorfer Straße ungeeignet. Es gebe nur noch ein Exemplar, die übrigen seien der Wühlmaus zum Opfer gefallen. Der italienische und der Rot–ahorn in der Immenstädter Straße auf Höhe des Möbelhauses, und die Mehlbeeren in der Ursulasrieder Straße entwickeln sich laut Dangel in Kempten nicht optimal.

Weniger sei Trockenheit die Schwierigkeit des Standortes als Hitze. Ein zu schnelles Abfallen und Verfärben von Blättern sowie Risse am Stamm seien mögliche Folgen, sagt Dangel. Wie lange das Projekt noch fortgeführt wird, sei nicht bekannt. Die Bäume sollen aber auch nach Beendigung weiter betreut werden, womöglich durch einen städtischen Baummanager. Die Versuchsbäume befinden sich nicht nur im regenreichen Kempten, sondern auch an zwei fränkischen Standorten: in Würzburg müssen die Bäume trocken-heiße Klimabedingungen tolerieren, in Hof/Münchberg Frost und Kälte.

Abteilung Stadtgrün engagiert sich im Kampf gegen Wasserkreuzkraut

Daneben beteiligte sich die Abteilung Stadtgrün an einem fünfjährigen Forschungsprojekt zur Bekämpfung von Wasserkreuzkraut. Wie die Stadt mitteilte, stelle das Kraut in den vergangenen Jahren durch seine starke Ausbreitung ein Problem für Landwirte dar. Es führe sowohl bei Tieren als auch bei Menschen zu Vergiftungen.

Im Zuge einer Doktorarbeit der TU München wurde das Wuchsverhalten des gelbblütigen Krautes auf unterschiedlichen Flächen im Allgäu untersucht. Die Ausgleichsfläche im Kemptener Norden, die infolge des Baus der Nordspange entstand, war Teil des Projekts, sagt Dangel.

Tipps, das giftige Kraut einzudämmen

Erfolg habe das einmal jährliche Mähen ab Ende August gezeigt. Auch eine einjährige Brache und dichtes Gras, das keine offenen Stellen hat, eigneten sich zur Bekämpfung des Krautes. „Um überhaupt keimen zu können, braucht das Kraut viel Licht“, sagt Dangel. Auf wenig ertragreichen Flächen sei ein mäßiges Düngen mit Kuhmist sinnvoll.

Susanne Dangel rät dazu, die jeweiligen Methoden über ein bis fünf Jahre durchzuführen, um auch Ergebnisse zu sehen. „Im Boden hält sich der Samen des Wasserkreuzkrautes aber mindestens 20 Jahre.“