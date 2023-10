Wenn der Angeklagte fehlt: Abwesenheit schützt vor Strafe nicht

Beschuldigter bleibt ohne Angabe von Gründen einer Verhandlung fern. Es geht um Beiträge zur Sozialversicherung, die er nicht erstattet hat.

Beiträge zur Sozialversicherung hat ein 34-Jähriger nicht abgeführt. Als Arbeitgeber im Paketdienst prellte er der Anklage zufolge Kranken- und Rentenkassen sowie die Berufsgenossenschaft um mehr als 72.000 Euro. Bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht Kempten fehlte der Mann unentschuldigt. Vor einer Strafe schützte ihn das freilich nicht.

Dolmetscherin und Zeuginnen waren erschienen, Staatsanwältin und Richterin warteten. Per Vorführungsbefehl sollte die Polizei den Beschuldigten in den Gerichtssaal bringen. An seiner Adresse war er nicht anzutreffen. Wie sich später herausstellte, ging er seinem Job nach, er könne in eineinhalb Stunden da sein.

Verurteilung kann auch ohne mündliche Verhandlung erfolgen

Da hatte Richterin Sandra Lechner-Neumaier die Faxen aber schon dicke. Sie leitete über in ein Strafbefehlsverfahren, das bei hinreichendem Tatverdacht auch ohne mündliche Verhandlung zu einer Verurteilung führen kann.

Freiheitsstrafe fällt höher aus als anfangs angesetzt

Die Anklage befand elf Monate Freiheitsstrafe für angemessen. Weil der Mann einfach der Ladung nicht gefolgt war, ein Monat mehr als ursprünglich angesetzt. Eine Bewährungszeit von drei Jahren wurde beantragt. Zudem sollte der Mann 3000 Euro Geldbuße zahlen.

Dem Strafmaß schloss sich die Vorsitzende an. Das Geld geht an den Bunten Kreis. Ein Pflichtverteidiger wurde dem 34-Jährigen zugewiesen. Er kann gegen den Strafbefehl Einspruch einlegen. Die Kosten des Verfahrens trägt der Verurteilte selbst.