Achtung, Autofahrer: Rehwild ist wieder "hormongesteuert"

In den kommenden Wochen ist das Rehwild besonders aktiv, teilt der Jagdverband Kempten mit und mahnt, vorsichtig zu fahren. Was bei Unfällen zu tun ist.

04.07.2022 | Stand: 11:23 Uhr

In den nächsten Wochen, von Mitte Juli bis etwa Mitte August, geht es wild zu in Feld und Wald: Das Rehwild hat Paarungszeit, die Brunft. Und die läuft alles andere als still und heimlich ab. Dementsprechend vorsichtig sollten Autofahrer nun sein, warnt der Kreisjagdverband Kempten.

Demnach hat das Rehwild anders als die meisten anderen Wildtiere seine Brunft im Hochsommer. Das heißt, in den nächsten Wochen sind die Rehe besonders aktiv und oft auch tagsüber zu sehen. In der Paarungszeit treibt der Bock die brunftige Geiß durch Wald und Feld, und liefert sich mit Rivalen Kämpfe und spektakuläre Verfolgungsjagden. Das weibliche Reh sondert Duftstoffe ab und signalisiert so ihre Paarungsbereitschaft. Ist es noch nicht ganz so weit und der Bock bedrängt sie stark, reagiert sie mit einem schrillen Fiepton.

"Fahren Sie auch in Ihrem Interesse besonders vorsichtig"

Weil die Tiere laut Verband völlig hormongesteuert sind, jagen brünftige Rehe oft auch unvermittelt über die Straße. Da könne es leicht zu Wildunfällen kommen. Der Vorsitzende des Kreisjagdverbandes Kempten, Dr. Manfred Ziegler, appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer: „Fahren Sie auch in Ihrem eigenen Interesse besonders vorsichtig. Speziell bei Fahrten durch Waldstücke, entlang von Hecken oder zwischen hohen Ackerkulturen wie Mais oder Wiesen kann unvermittelt Rehwild auf der Straße auftauchen.“ Er rät, auch den Fahrbahnrand im Auge zu behalten und bremsbereit zu bleiben. Ein Reh komme zur Paarungszeit selten allein. Meist folge der Geiß ein Bock. Taucht auf der Fahrbahn ein Reh auf, sollte gegebenenfalls sofort abgeblendet und kontrolliert gebremst werden. Ist ein Zusammenstoß nicht zu verhindern, muss das Lenkrad unbedingt gerade gehalten werden – keinesfalls sollten unkontrollierte Ausweichmanöver versucht werden, teilt der Jagdverband mit.

Richtiges Verhalten bei Wildunfällen: Ruhe bewahren, betont Ziegler. „Schalten Sie Ihre Warnblinkanlage ein, legen Sie Ihre Warnweste an und sichern Sie die Unfallstelle mit einem Warndreieck. Personenschutz geht vor.“ Wurde das Wild durch den Zusammenstoß getötet, sollte man es nach Möglichkeit mit Schutzhandschuhen an den Straßenrand ziehen, um Folgeunfälle zu vermeiden. Das getötete Wild darf keinesfalls mitgenommen werden, das wäre strafbare Wilderei. Verletzte Tiere sollten laut Ziegler nicht angefasst werden.

Ein Wildunfall muss unverzüglich der Polizei gemeldet werden

Auch wenn das Wild nach der Kollision scheinbar unversehrt weiterläuft, sei es meist schwer verletzt und gehe jämmerlich zugrunde, warnt der Verband. Deshalb muss ein Wildunfall unverzüglich der Polizei gemeldet werden. Der zuständige Jagdpächter macht sich dann mit seinem Hund auf die Suche nach dem verletzten Tier. Nur so könne das Tier schnell von seinen Schmerzen erlöst werden.

