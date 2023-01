Ärger über Feuerwehr-Einsätze an leerstehender Maria-Ward-Schule: Stadt fordert einen Abriss

Die Feuerwehr muss wiederholt zur früheren Maria-Ward-Schule ausrücken - mutmaßliche Brandstiftung. Das Bauunternehmen Brefa verweist auf das Betretungsverbot.

21.01.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Sechs Mal musste die Feuerwehr in der jüngeren Vergangenheit zum ehemaligen Gelände der Maria-Ward-Schule in Lenzfried ausrücken. Einmal sogar zweimal an einem Tag. Das Szenario war immer das gleiche: Unbekannte hatten mutmaßlich den Holzboden der früheren Turnhalle angezündet. Türen und Fenster des Gebäudes sind nach und nach zerstört worden, es ist inzwischen frei zugänglich. Die Stadt, die die Kosten für die Einsätze trägt, drängte mehrfach auf einen Abriss. Das Bauunternehmen Brefa, der das Gelände gehört, verweist auf das Betretungsverbot.

